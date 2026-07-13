No es la caminata: el ejercicio impensado para cuidar el corazón

Con un enfoque en la alineación, la atención plena y el control de la respiración, hay un ejercicio que se presenta como una opción accesible y efectiva.

Con el paso de los años las personas buscan entrenamientos que no castiguen articulaciones y que tengan un impacto positivo en el sistema cardiovascular. Hay un ejercicio que es clave en este aspecto. Es una alternativa con un impacto sorprendente.

El ejercicio clave para cuidar el corazón El yoga se está consolidando como una herramienta integral de salud. Al combinar el esfuerzo físico con la regulación del sistema nervioso, esta práctica exige un bombeo sanguíneo más eficiente, lo que se traduce en una mejora notable de la resistencia cardiorrespiratoria con el paso de las semanas.

Yoga, el ejercicio que cuida el corazón. Los beneficios específicos para el aparato circulatorio incluyen la regulación de la presión arterial. Su práctica sostenida es ideal para personas con hipertensión leve o moderada, ya que promueve la relajación de los vasos sanguíneos y disminuye las hormonas del estrés.

Además, el enfoque en la respiración consciente y la relajación profunda ayuda a reducir las pulsaciones en reposo y expande la capacidad pulmonar. Por otra parte, se estimula la función endotelial, el mecanismo responsable de que las arterias se dilaten correctamente.

Según investigaciones publicadas en el portal científico PubMed, el yoga no solo incrementa la capacidad física general y la calidad de vida, sino que reduce de forma medible los biomarcadores de estrés cardíaco.