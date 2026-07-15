El sencillo entrenamiento de 3 ejercicios para endurecer brazos y abdomen que se completa en minutos

La plancha clásica: Es el ejercicio por excelencia para tonificar el abdomen y estabilizar el cuerpo. Para realizarla correctamente, apoyá los antebrazos o las manos en el suelo y estirá las piernas, formando una línea recta de la cabeza a los talones. Mantené el abdomen contraído (llevando el ombligo hacia la columna), apretá los glúteos para proteger la zona lumbar y asegurate de que el cuello permanezca alineado con la espalda.

Plancha comando: Una variante intensa que desafía la resistencia de los brazos. Comenzá en posición de plancha alta con los brazos completamente estirados. Con control, bajá apoyando primero el antebrazo derecho y luego el izquierdo para quedar en plancha baja. Inmediatamente, empujá con la mano derecha para volver a subir a la posición inicial. Repetí el proceso alternando el brazo de inicio y procurando mantener la cadera lo más firme y alineada posible.