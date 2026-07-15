Adiós a los abdominales tradicionales: los 3 ejercicios de pie para fortalecer el abdomen después de los 50 años

La clave para un abdomen tonificado después de los 50 no es la reducción localizada de grasa, sino un entrenamiento de fuerza funcional y seguro que se puede realizar de pie.

A partir de los 50 años, el abdomen suele convertirse en una de las zonas más sensibles y difíciles de tratar debido a los cambios hormonales, la pérdida progresiva de masa muscular, el empeoramiento en la calidad del sueño y el estrés. Sin embargo, la buena noticia es que es posible combatir la flacidez y fortalecer el núcleo corporal mediante una rutina corta, efectiva y que se realiza completamente de pie.

Cabe destacar que no existe la reducción de grasa localizada. Hacer miles de abdominales tradicionales no eliminará la grasa de la panza de forma directa. Lo que sí logra el entrenamiento de fuerza es activar mecanismos metabólicos que reducen la grasa corporal de manera global, permitiendo que esa pérdida se traduzca, eventualmente, en un abdomen más plano y tonificado.

Aunque los ejercicios en el suelo son excelentes para la activación muscular, al superar la barrera de los 50 y 60 años se deben priorizar tres pilares: la seguridad, la funcionalidad y la adherencia al hábito. Por este motivo, los abdominales de pie se consolidan como la mejor opción. Al evitar las posturas forzadas en el suelo, protegen la columna y no generan tensión en la zona cervical ni lumbar, volviéndose ideales para personas con osteoporosis, hernias o dolores de espalda.

‍Tres ejercicios sencillos para hacer de pie y en casa Elevación de rodilla con crunch vertical: este ejercicio activa de forma directa el recto abdominal, los oblicuos, los flexores de la cadera y el equilibrio. Para realizarlo, colocate de pie con los pies alineados al ancho de los hombros y las manos en la cintura (o detrás de las orejas). Elevá la rodilla derecha hacia el pecho al tiempo que realizás una leve flexión del tronco hacia el frente, imitando el clásico encogimiento de suelo pero en vertical. Apretá el abdomen en el punto máximo y regresá lentamente a la posición inicial antes de cambiar de pierna.

A los 50 años hay que priorizar el ejercicio de pie. Shutterstock Rotación con elevación de rodilla opuesta (oblicuos): perfecto para trabajar las paredes laterales del abdomen. Con los pies alineados, elevá la rodilla derecha mientras rotás el tronco hacia ese mismo lado, intentando acercar el codo izquierdo hacia ella. El movimiento de torsión debe nacer desde el ombligo y no desde los hombros para asegurar que trabajen los músculos correctos. Podés apoyar la mano contraria en la cintura para no perder la estabilidad.