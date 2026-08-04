Adiós abdominales tradicionales: el ejercicio que tonifica el abdomen y endereza la postura para mayores de 60

Más allá de los abdominales tradicionales, existe un ejercicio específico que tonifica el abdomen y mejora la postura para mayores de 60.

El ejercicio que promete tonificar el core profundo, pero con un poco de dificultad.

El core resulta fundamental para la movilidad general, por lo que es una zona que conviene entrenar con constancia, especialmente a partir de los 30 años. Las investigaciones más recientes indican que la masa muscular disminuye entre un 3% y un 8% por década a partir de esa edad, un ritmo de pérdida que se acelera aún más pasados los 60.

Por suerte, existe una variante de ejercicio abdominal que ayuda a fortalecer la zona media de manera más completa que los abdominales tradicionales. Estos últimos suelen generar tensión en el cuello, dolor lumbar y enfocarse únicamente en los músculos superficiales, lo que retarda o dificulta los resultados buscados.

Cómo hacer el ejercicio: el sencillo paso a paso Se trata de una variación del puente de glúteos sobre rodillo de espuma, y su ejecución consta de los siguientes pasos:

Acostate boca arriba con ambos talones apoyados sobre un rodillo de espuma (foam roller), las rodillas flexionadas y los brazos extendidos a los lados del cuerpo.

Impulsate con los talones para levantar las caderas hasta formar una línea recta desde los hombros hasta las rodillas.

Mantené las caderas elevadas y alineadas, y extendé una pierna de forma recta hacia el techo.

Sostené la posición brevemente, manteniendo el control del centro del cuerpo y evitando que la cadera se venza o caiga hacia un lado.

Bajá la pierna extendida hasta la posición inicial de forma pausada.

Repetí el movimiento con la pierna opuesta, procurando conservar las caderas elevadas durante todo el recorrido. Imagen ilustrativa del ejercicio recomendado. Gemini Se recomienda realizar entre 10 y 12 repeticiones por lado, completando un total de 3 series.