Jannik Sinner venció a Alexander Zverev en la final y se consagró bicampeón de Wimbledon

Este domingo por la tarde, Jannik Sinner se impuso sobre Alexander Zverev en la final de Wimbledon 2026 y se consagró campeón del Abierto de Inglaterra. Fue una victoria por 3 sets a 1 (6-7, 7-6, 6-3 y 6-4) en un atrapante duelo que se extendió por 3 horas y 46 minutos.

De este modo, el italiano N°1 del Ranking ATP mantuvo la corona inglesa por segundo año consecutivo (en 2025 le había ganado la final a Carlos Alcaraz), levantó su quinto título de Gran Slam y el primero de este 2026, tras no poder quedarse con los trofeos ni del Abierto de Australia ni de Roland Garros.

Jannik Sinner es campeón de Wimbledon 2026 ESPN El camino de Sinner hasta un nuevo campeonato fue casi perfecto y ¡apenas cedió 3 sets en todo el certamen!, 2 de ellos en el primer partido y el restante en el último. En la primera fase superó 3-2 al serbio Miomir Kecmanovic; en 32avos al portugués Nuno Borges (3-0); en 16avos al estadounidense Jenson Brooksby (3-0); en octavos al japonés Shintaro Mochizuki (3-0); en cuartos al alemán Jan-Lennars Struff (3-0); y en semis al legendario Novak Djokovic, también 3-0, hasta llegar a la final contra Zverev (3-1).

Es su quinto título de Grand Slam: ya fue 2 veces campeón de Wimbledon (2025 y 2026), 2 veces de Australia (2024 y 2025) y 1 de Estados Unidos (2024). Roland Garros es su única cuenta pendiente, aunque estuvo muy cerca de conquistarlo en 2025, cuando perdió la final contra Alcaraz.