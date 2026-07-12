En vivo: Godoy Cruz iguala sin goles ante Defensores de Belgrano

El Tomba iguala Dragón en el Feliciano Gambarte sin goles. El Expreso no logra abrir el marcador pese a la necesidad de sumar los tres puntos.

El equipo de Pablo de Muner jugó un primer tiempo regular donde por momentos mostró buenos pasajes de fútbol pero no logró abrir el marcador. La visita se mostró a la espera de un error intentando aprovechar alguna falencia tombina.

Godoy Cruz buscará volver al triunfo en el Feliciano Gambarte Entre las principales novedades aparecen el regreso del experimentado Diego Viera, la incorporación del volante uruguayo Felipe Cairus, el arribo de Benjamín Schamine y el retorno del mendocino Valentín Burgoa, futbolistas con los que el entrenador espera darle otra identidad a un equipo que necesita reaccionar.

Del otro lado estará Defensores de Belgrano, que también pelea por meterse en los puestos de clasificación. Se espera un duelo parejo entre dos equipos con objetivos similares: en el enfrentamiento de la primera rueda igualaron 1 a 1 en Buenos Aires.

Con el respaldo de su gente y el estreno de varias caras nuevas, el Expreso intentará transformar las buenas expectativas en resultados y comenzar una remontada que lo vuelva a meter de lleno en la pelea por el ascenso.

Probables formaciones Godoy Cruz: Juan Strumia; Federico Gorometta, Mateo Mendoza, Diego Viera y Nahuel Brunet; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi, Brian Orosco o Felipe Cairus, Axel Rodríguez, Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Pablo De Muner.