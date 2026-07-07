Detuvieron al presunto autor de un robo a una panadería en Godoy Cruz

La investigación permitió identificar a un hombre de 42 años, en cuya vivienda secuestraron la ropa utilizada durante el robo y una réplica de arma de fuego.

El malviviente fue detenido como presunto autor de un robo a una panadería de Godoy Cruz ocurrido el domingo pasado.

Un hombre de 42 años fue detenido durante la noche del lunes acusado de haber cometido un robo ocurrido el domingo en una panadería de Godoy Cruz, donde el delincuente se llevó $600.000 de la recaudación y el teléfono celular de un cliente.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 20, luego de una intervención policial por un hecho de violencia de género en una vivienda del mismo departamento. La información obtenida en ese procedimiento permitió relacionar al sospechoso con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del comercio.

Allanamiento y detención La investigación permitió establecer que el sospechoso había ingresado al comercio simulando ser un cliente y, tras exhibir una pistola calibre 9 milímetros, amenazó a las personas presentes antes de concretar el asalto.

Réplica de pistola calibre 9 milímetros secuestrada durante el allanamiento y que pudo haber usado el presunto autor del robo a la panadeíra durante el hecho. Con esos elementos, la Justicia autorizó un allanamiento en su domicilio, donde los efectivos secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado durante el robo y una réplica de pistola calibre 9 milímetros.