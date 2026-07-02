Un repartidor fue asaltado por delincuentes armados que le robaron la motocicleta en Godoy Cruz
La víctima realizaba una entrega cuando fue sorprendida por tres delincuentes armados, que escaparon con la moto tras amenazarla.
Un repartidor fue víctima de un violento asalto durante la tarde del miercoles en Godoy Cruz, donde tres delincuentes armados le robaron la motocicleta con la que trabajaba mientras realizaba una entrega bajo la modalidad de delivery. Tras concretar el robo, los malivivientes se dieron a la fuga
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 17, cuando el hombre realizaba una entrega y descendió de su rodado durante unos minutos en inmediaciones de calle Jacarandá en el mencionado departamento.
Lo amenazaron y le robaron la moto
En ese momento fue abordado por tres sujetos armados, quienes bajo amenazas con un arma le sustrajeron una motocicleta Siam QU 110 cc de color blanco. Tras concretar el robo, los autores escaparon por calle Jacarandá en dirección norte antes de la llegada de los efectivos.
La Oficina Fiscal de Godoy Cruz tomó intervención en la causa y ordenó las medidas correspondientes para avanzar con la investigación y dar con los responsables.