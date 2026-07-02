Un repartidor fue asaltado por delincuentes armados que le robaron la motocicleta en Godoy Cruz

La víctima realizaba una entrega cuando fue sorprendida por tres delincuentes armados, que escaparon con la moto tras amenazarla.

El repartidor fue asaltado por delincuentes armados cuando realizaba una entrega en Godoy Cruz. (Imagen ilustrativa) Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un repartidor fue víctima de un violento asalto durante la tarde del miercoles en Godoy Cruz, donde tres delincuentes armados le robaron la motocicleta con la que trabajaba mientras realizaba una entrega bajo la modalidad de delivery. Tras concretar el robo, los malivivientes se dieron a la fuga

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 17, cuando el hombre realizaba una entrega y descendió de su rodado durante unos minutos en inmediaciones de calle Jacarandá en el mencionado departamento.

Lo amenazaron y le robaron la moto En ese momento fue abordado por tres sujetos armados, quienes bajo amenazas con un arma le sustrajeron una motocicleta Siam QU 110 cc de color blanco. Tras concretar el robo, los autores escaparon por calle Jacarandá en dirección norte antes de la llegada de los efectivos.