Rompieron el silencio los youtubers argentinos detenidos en Miami: "La peor anécdota de nuestras vidas"

Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados tras ingresar al Hard Rock Stadium con credenciales de un evento anterior. Los youtubers salieron a hablar.

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026 y ahora enfrentan cargos por un presunto ingreso irregular al Hard Rock Stadium. Tras ser liberados de una cárcel en Miami, los influencers utilizaron sus redes sociales para relatar el maltrato sufrido y aclarar las circunstancias de su detención.

"Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos", dijeron de manera pública en un video.

Contrario a las versiones que circularon inicialmente en redes sociales y medios de comunicación sobre un intento de colarse al Hard Rock Stadium, los youtubers negaron haberlo hecho: "Quiero aclarar que nosotros no nos colamos". Según explicó Perrotta, contaban con acreditaciones de prensa otorgadas por un "medio público argentino muy conocido".

El video del descargo de los youtubers Su relato continuó: "El problema fue que cuando nosotros estábamos yendo a Colombia-Portugal, nos habían dado de baja el carnet y no nos notificaron. Nadie nos avisó que nos habían dado de baja la credencial y que nos habían suspendido la entrada a los estadios".

Para limpiar su imagen, Perrotta detalló que no vulneraron activamente la seguridad del recinto. Explicó que en los primeros tres anillos de control del estadio las credenciales no se escanean, y al ser documentos originales y legítimos, los guardias les permitieron el paso de manera regular. "En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”.