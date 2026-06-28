Beni Mármol y Patricio Perrota, youtubers argentinos, fueron detenidos en pleno Mundial 2026: el motivo

Los jóvenes fueron detenidos por la policía de Estados Unidos en la localidad de Miami y revelaron todos los detalles.

Beni Mármol y Patricio Perrota, youtubers argentinos, fueron detenidos en las últimas horas en Estados Unidos. Ambos viajaron hasta el país para grabar contenido en el Mundial 2026 que se está desarrollando y la noticia sorprendió a todos.

Los jóvenes creadores de contenidos fueron interceptados por personal policial durante el partido que disputaban Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según el parte policial, los youtubers habrían accedido al lugar tras pasar tres controles de seguridad con credenciales de un evento anterior. Ambos se encuentran detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Detuvieron a dos youtubers argentinos durante un partido del Mundial 2026 Por otro lado, el portal Local 10 News de Estados Unidos confirmó que "los agentes arrestaron a cada uno de ellos bajo el cargo de interferir con un evento deportivo o de entretenimiento".