Un conocido conductor sorprendió al anunciar novedades sobre su futuro: "Nuevo trabajo"

Un reconocido conductor compartió una noticia que sorprendió a sus seguidores y el posteo se viralizó al instante en redes.

En las últimas horas, un conocido conductor con amplia trayectoria sorprendió a sus seguidores al anunciar un proyecto que tiene que ver con su vida personal y también profesional. La figura emprenderá un nuevo camino y contó todos los detalles sobre esta decisión que tomó.

Se trata nada más y nada menos que de Ángel de Brito, conductor de canal América y creador de LAM. El periodista de espectáculos comenzará un nuevo trabajo y compartió novedades en su cuenta de Instagram.

"No es un regreso, no es un cambio. Es algo que venía buscando hace mucho", expresó en el inicio que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

El conductor sorprendió a todos con el anuncio en redes El conductor confirmó que se viene un fuerte proyecto. Foto: Instagram / @angeldebritooki. Luego, agregó: "Es una evolución y un paso más allá de lo que fui. Es animarse a lo nuevo, salir de la comodidad y volver a empezar, y por fin llegó el momento de anunciarlo". Además, compartió la cuenta regresiva con el título "Mi nuevo trabajo".