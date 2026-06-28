El estremecedor relato del joven que vio por última vez a Ernestina Pais con vida: "Respiró unos segundos y..."

Ernestina Pais fue embestida por el Tren de la Costa y su trágica muerte conmocionó a todo el mundo del espectáculo.

Ernestina Pais falleció a los 54 años luego de que su auto fue arrollado por un tren en Buenos Aires. La periodista lamentablemente perdió la vida en el lugar y los servicios de emergencias constataron el deceso al arribar al lugar del siniestro.

El terrible accidente ocurrió este viernes 26 de junio a las 19:24 horas. En las imágenes compartidas por el periodista Mauro Szeta, se puede observar el automóvil Honda City que conducía la periodista al momento de avanzar sobre las vías del Tren de la Costa.

C5N dialogó con el joven que vio por última vez con vida a Ernestina Pais y conmovió a todos con su relato: "Yo estaba metido en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: "No me toquen, no me toquen" y salía humo de adentro del auto".

El triste relato del joven que vio por última vez con vida a Ernestina Pais El cronista le preguntó si efectivamente él se había dado cuenta de quién estaba en el auto y allí el joven fue contundente: "No sabía que era famosa, pensé que era un hombre y después me enteré que era una mujer".

El féretro de Ernestina Pais en el Cementerio de la Chacarita Foto: RS Fotos. "Dijo 'no me toquen' con el cuello hacia abajo y tirada hasta el asiento del acompañante. Respiró unos segundos y no respiró más", expresó sobre el momento en el que pudo intercambiar palabras con la periodista. También comentó que los airbags estaban "estallados" y que Ernestina tenía "vidrios en las piernas".