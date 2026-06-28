Revelan cómo fueron las últimas horas de Ernestina Pais antes de su trágica muerte

El fallecimiento de Ernestina Pais dejó un enorme dolor y salió a la luz una nueva información sobre los momentos previos a la tragedia.

Ernestina Pais perdió la vida en un trágico accidente que protagonizó al pasar las barreras bajas en un paso a nivel. La muerte de la periodista de 54 años fue confirmado por los servicios de emergencias que llegaron hasta el lugar y la noticia conmocionó a todos.

En medio del dolor, Romina Gaetani habló con los medios de comunicación y allí recordó a Ernestina y también reveló cómo fueron las últimas horas de la comunicadora: "Durante la tarde se estuvo comunicando con el chat de la obra de teatro por notas y por cómo iba a ser la gira".

"Se la escuchaba muy entusiasmada y no lo puedo creer. Todavía no caigo", confesó Romina Gaetani durante el velorio de Ernestina Pais. Respecto a cómo la notó en las últimas semanas, la actriz expresó que "estaba muy feliz y muy contenta".

Así fueron las últimas horas de Ernestina Pais antes de morir Con su voz entrecortada y muy conmovida, Gaetani expresó que tras la noticia "entré a su Instagram y empecé a ver hasta el año 2020. Es una mujer que siempre se interesó por todo tipo de causas y era muy empática y de ponerse en el lugar del otro".