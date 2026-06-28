El Pelado López se mostró conmovido tras la muerte de Ernestina Pais: "Hermosa persona"

El Pelado López se mostró conmocionado por el fallecimiento de la periodista tras ser arrollada por un tren en San Isidro.

La muerte de Ernestina Pais sigue generando una enorme conmoción en el mundo del espectáculo y de la televisión. La periodista se encontraba a bordo de su vehículo cuando fue embestida por el tren de la costa tras pasar con la barrera baja.

Diferentes figuras se hicieron presentes en el último adiós a Ernestina, quien ya descansa en el Panteón de Actores ubicado en el Cementerio de la Chacarita. El Pelado López decidió hablar sobre lo sucedido y se mostró totalmente conmovido por el fallecimiento de Pais.

"La verdad es que estoy impactado, falleció Ernestina Pais, compañera de CQC y con quien compartimos muchos momentos, nos reímos muchos. Era una hermosa persona y cuando las pérdidas son así son shockeantes", comenzó diciendo.

En shock: el Pelado López despidió a Ernestina Pais Luego, agregó: "Quiero abrazar a su familia y sobre todo instalar de ella un lindo recuerdo, como están haciendo muchas personas". En otra parte se mostró muy apenado por la trágica muerte de Ernestina Pais.