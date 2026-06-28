Polémica en Luzu TV: una mujer irrumpió en la mansión de Miami y tuvo un tenso cruce con Nicolás Occhiato

El equipo de Nadie dice nada vivió un insólito momento durante su cobertura del Mundial 2026. Una desconocida logró ingresar a la propiedad y confrontó a los conductores al ser descubierta.

La estadía del equipo de Luzu TV en Miami, ciudad donde se instalaron para cubrir el desarrollo del Mundial 2026, se vio alterada por un episodio de inseguridad que rápidamente se viralizó en redes sociales. Los integrantes del ciclo de streaming se vieron sorprendidos por la presencia de una mujer dentro de la lujosa mansión que utilizan durante su estadía.

El hecho ocurrió cuando el grupo regresó al domicilio y encontró a la desconocida en el interior. Al ser interpelada por los presentes, la mujer afirmó desempeñarse como trabajadora de prensa y sostuvo que su intención era conseguir una entrevista exclusiva con los integrantes del programa. Lejos de retirarse, la intrusa comenzó a registrar la situación con su propio teléfono móvil, lo que dio inicio a una fuerte discusión con Nicolás Occhiato.

El video del fuerte altercado El intercambio verbal quedó registrado en videos que circularon masivamente. En ellos, la mujer intentó justificar su accionar asegurando que había ingresado con autorización: "Golpeo y digo: '¿Puedo hablar con alguien?', y me dijeron: 'Sí, pasá'". Según su versión, fue un joven a quien no pudo identificar quien le permitió el acceso. Por su parte, el equipo de producción desestimó esta explicación al señalar que la propiedad cuenta con sistemas de seguridad digital y claves de acceso que, presuntamente, habrían sido vulnerados.

El cruce escaló de tono cuando la mujer cuestionó el trato recibido por los streamers. "Me estás culpando a mí de algo que yo no hice", replicó ante los reproches de Occhiato, quien insistía en no haberla tratado de ladrona. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la intrusa comenzó a elevar la voz, insistiendo en que no había forzado la entrada, un detalle que el grupo cuestionó dadas las medidas de seguridad del lugar: "Esa puerta tiene una clave y yo no me se la clave, no pude haber entrado... me la abrieron".