Afirman que Facundo Moyano y Candela Arizaga se habrían separado tras la polémica: los detalles

En el programa de Mariana Fabbiani expresaron que la influencer y Facundo Moyano le habrían puesto punto final a su relación.

Candela Arizaga y Facundo Moyano siguen siendo tema de debate en los diferentes programas tras el escándalo que se generó semanas atrás. En medio de todo esto, que el amor entre los dos se habría terminado.

El dato lo revelaron en el Diario de Mariana (canal América) y sorprendieron a la audiencia. Fue la cronista del ciclo de Mariana Fabbiani quien lo expresó mientras se encontraban en vivo.

"Tengo una información de último momento. Me dicen que Facundo Moyano y Candela estarían separados", sentenció la periodista frente a cámara sobre el dato que le llegó a su celular.

Afirman que Candela Arizaga y Facundo Moyano se habrían separado Luego agregó que se contactó con uno de los abogados de las partes ante esto y la respuesta fue contundente: "Todavía no te lo puedo confirmar", generando aún más intriga sobre esta situación. Guido Záffora, panelista del ciclo, comentó en el medio que "lo que dice Sofi no es que estarían separados desde ahora... Ya estaban separados".