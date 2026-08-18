Marcelo Polino dejó expuesto a Facundo Moyano con un tenso episodio que nadie conocía: "Todo mojado"

Polino sacó a la luz en La mañana con Moria la desesperante e inédita situación que vivió Moyano tiempo atrás.

Marcelo Polino mandó al frente a Facundo Moyano y contó el incómodo momento que atravesó en televisión.

En medio de la repercusión que generó el escándalo protagonizado por Facundo Moyano y su novia, Candela Arizaga, Marcelo Polino sorprendió al recordar una particular situación que el exdiputado atravesó años atrás durante una emisión de Almorzando con Mirtha Legrand.

El episodio ocurrió cuando ambos compartieron la mesa de la conductora. "Ya sería diputado supongo y había un tema político con el aceite de oliva. Hablaban del precio y no sé qué", comenzó relatando el periodista en La mañana con Moria, donde se encuentra al frente del programa durante las vacaciones de Moria Casán.

El periodista está reemplazando a Moria Casán en La mañana con Moria. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Van al corte y le empiezan a sonar los teléfonos... lo recaga a pedos los de su partido. Y cuando termina el corte estaba todo transpirado, la camisa todo mojado. Le digo tranquilizate porque te va a dar un ACV", recordó Polino.

El periodista también rememoró que, una vez finalizada la pausa, Moyano le pidió a Mirtha un minuto para aclarar el dato que había dado.