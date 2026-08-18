Marcelo Polino dejó expuesto a Facundo Moyano con un tenso episodio que nadie conocía: "Todo mojado"
Polino sacó a la luz en La mañana con Moria la desesperante e inédita situación que vivió Moyano tiempo atrás.
En medio de la repercusión que generó el escándalo protagonizado por Facundo Moyano y su novia, Candela Arizaga, Marcelo Polino sorprendió al recordar una particular situación que el exdiputado atravesó años atrás durante una emisión de Almorzando con Mirtha Legrand.
El episodio ocurrió cuando ambos compartieron la mesa de la conductora. "Ya sería diputado supongo y había un tema político con el aceite de oliva. Hablaban del precio y no sé qué", comenzó relatando el periodista en La mañana con Moria, donde se encuentra al frente del programa durante las vacaciones de Moria Casán.
"Van al corte y le empiezan a sonar los teléfonos... lo recaga a pedos los de su partido. Y cuando termina el corte estaba todo transpirado, la camisa todo mojado. Le digo tranquilizate porque te va a dar un ACV", recordó Polino.
El periodista también rememoró que, una vez finalizada la pausa, Moyano le pidió a Mirtha un minuto para aclarar el dato que había dado.
"Y le pidió un minuto a Mirtha que le dé para aclarar el dato que había dado y que se había equivocado. Había dicho que había subido un 8% y era un 6%. Lo llamaron en el corte y salió, lleno de asesores, y vino todo transpirado", comentó Marcelo Polino sobre aquella particular situación que protagonizó Facundo Moyano frente a las cámaras.