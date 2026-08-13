Eva Bargiela le respondió con todo a Facundo Moyano tras decir que sus parejas "eran gatos"

Luego de que el político realizara escandalosos comentarios sobre sus relaciones pasadas, la modelo rompió el silencio en Intrusos con un tajante mensaje.

La tensión entre Facundo Moyano y Eva Bargiela volvió a quedar expuesta luego de que el exdiputado hablara públicamente sobre sus antiguas relaciones. Sus dichos tuvieron como destinataria a la modelo, quien fue consultada por Intrusos y prefirió no entrar en una polémica que considera ajena a su vida actual.

Todo comenzó durante la participación de Moyano en A la Barbarossa, donde fue entrevistado a raíz del episodio protagonizado por Candela Arizaga. En medio de la conversación, el dirigente cuestionó las versiones que, según él, sostienen que mantuvo vínculos sentimentales con mujeres a las que les pagaba.

El político generó revuelo con sus comentarios sobre sus relaciones pasadas y encendió la polémica. "Lo que más me molestó es que no crean que yo pueda estar en una relación sin pagarle. Está mal, lo digo en serio", aseguró el exdiuptado. Luego, al referirse a las mujeres con las que estuvo, mencionó directamente a su exesposa: "Las mujeres con las que estuve, incluída mi exesposa, que esposa le queda grande... todas cuando estaban conmigo eran gatos porque yo les pagaba, porque las tenia de cartel".

El dirigente sindical también sostuvo que ese tipo de versiones llegaron a involucrar a Susana, aunque aclaró que nunca tuvieron una relación. "Lo han dicho hasta con Susana, que no fue mi pareja, dijeron que fue a una fiesta por yo le había pagado, todo por este prejuicio de que los sindicalistas son malos", expresó Facundo.

Esto fue lo que dijo Eva Bargiela sobre Facundo Moyano en Intrusos La repercusión de sus declaraciones llevó a que Bargiela fuera consultada por el tema. "Te pido un millón de disculpas, pero la verdad es que no me interesa hablar de eso, no es mi tema, no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo", dijo la modelo a Intrusos.