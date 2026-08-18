Lejos de Facundo Moyano y con nueva compañía: el refugio secreto de Candela Arizaga en Santa Fe

La joven de 23 años fue vista en Villa Constitución bien acompañada. La primicia pone en duda las declaraciones de ambos ante la Justicia.

El presente de Candela Arizaga sigue generando repercusiones. Luego del confuso episodio policial que protagonizó junto al sindicalista Facundo Moyano, salieron a la luz nuevos detalles sobre el paradero y la situación sentimental de la joven.

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez al aire de La mañana con Moria (El Trece). Según detalló el comunicador, la expareja de L-Gante no estaría sola, sino que habría comenzado un vínculo con un muchacho de su misma edad.

Lejos de las cámaras y con nueva compañía A la derecha, la última historia del dirigente. A la izquierda, la última foto de la mujer. IG @mecomprendezmendez De acuerdo a los datos aportados, Candela fue vista junto a este joven en Villa Constitución, una localidad ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe. Es precisamente allí donde Arizaga nació y donde actualmente reside su padre. "Está escondida en Villa Constitución. No sale casi", le confió una fuente del círculo íntimo al panelista.

La decisión de instalarse en esa ciudad responde a una necesidad de mantener un perfil bajo. Según trascendió, Candela optó deliberadamente por no ir a Alvear, la localidad en la periferia de Rosario donde vive su madre, quien llegó a conocer a Moyano, con el objetivo de esquivar las intensas guardias periodísticas que se habían montado en la zona.

El dato que más ruido hace tras esta revelación es el cruce temporal de las relaciones. Méndez deslizó la duda sobre los tiempos de este nuevo vínculo: si comenzó antes o después del episodio con el gremialista, y si Moyano estaba al tanto de la existencia de este joven.