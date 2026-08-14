El pacto secreto y los polémicos detalles de la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela: "Mucho miedo"

La separación entre Facundo Moyano y Eva Bargiela ocurrió en 2023. Sin embargo, salieron a la luz los detalles de un divorcio marcado por las amenazas, el miedo y un arreglo económico confidencial. Según reveló Yanina Latorre en SQP (América TV), la modelo tuvo que recurrir a la Justicia y a la mediación de Ana Rosenfeld tras descubrir que los números del estilo de vida del dirigente sindical no cerraban.

De acuerdo a la información detallada por Latorre , la intención inicial de Moyano fue "dejarla sin un mango" . Sin embargo, Bargiela , asesorada por Rosenfeld, comenzó a recopilar pruebas que lo incriminaban patrimonialmente.

"El sueldo de él es de tres millones y medio de pesos. Explicame cómo se viste, cómo vive, cómo paga expensas, alquiler, cómo compra y viaja", sentenció la panelista, trazando un paralelismo con el caso de Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Uno de los datos más llamativos del modus operandi de la pareja involucraba los viajes de Bargiela al exterior. Latorre detalló que el dirigente mandaba a su entonces esposa a Estados Unidos con dinero en efectivo para comprarle indumentaria de lujo. "Ella iba a Prada y le compraba los trajes para que la gente no lo vea ni lo filme comprando, y ella se los traía a Argentina para que el sindicalista fuera con eso" , explicó.

El proceso de separación estuvo lejos de ser pacífico. La panelista aseguró que, al principio, Bargiela sintió "mucho miedo" debido a las fuertes amenazas que recibió por parte de su expareja para garantizar su silencio mediático.

"Si vos me llegás a nombrar, llegás a hablar de mí en una nota, vas a la televisión, hablás de la separación o me criticás, yo te acabo y nunca más vas a laburar", habrían sido las palabras con las que Moyano intentó amedrentarla.

El hostigamiento obligó a que Ana Rosenfeld tomara las riendas del asunto, presentando ante los abogados del dirigente todas las pruebas recopiladas sobre el origen del dinero y la disparidad entre sus ingresos declarados y su nivel de vida. "Ahí cesaron las hostilidades", confirmó Latorre.

Ante la contundencia de las pruebas, Moyano habría accedido a entregar una suma de dinero para sellar el arreglo económico. Este pago, que llevó un largo proceso de negociación, se concretó hace relativamente poco tiempo, cuando Bargiela ya se encontraba transitando el embarazo de su actual pareja, Gianluca Simeone.