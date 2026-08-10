La reacción de José Chatruc tras el comunicado de Sabrina Rojas donde confirmó la separación

La conductora de América reveló que se separó de José Chatruc quien compartió un posteo en sus redes sociales.

Sabrina Rojas sorprendió a todos al anunciar su separación de José Chatruc con un comunicado en sus redes sociales. La conductora de América y el exfutbolista habían comenzando su historia de amor en el mes de marzo.

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó escribiendo Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram sobre el motivo que llevó a ambos a tomar la decisión.

Minutos después José "Pepe" Chatruc también decidió expresarse y reaccionó de forma amorosa ante el posteo de quien se convirtió en su expareja: "Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri".

La reacción de José Chatruc tras el comunicado de Sabrina Rojas El posteo de José Chatruc tras la separación con Sabrina. Instagram: @chatrucjose2. El último posteo que compartió Sabrina Rojas con José Chatruc fue en el mes de mayo cuando viajaron a Brasil. Mientras que el exfutbolista le dedicó una publicación por su cumpleaños en el mismo mes.

El último posteo romántico que José Chatruc le dedicó a Sabrina Rojas antes de la separación José Chatruc en el mes de mayo le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales por el cumpleaños de la conductora. Tres meses después, Rojas decidió compartir que la "magia" se terminó.