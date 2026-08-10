Una famosísima actriz confirmó que está embarazada y emocionó a todos con el posteo: los detalles

Una querida actriz decidió anunciar mediante sus redes sociales la feliz noticia y conmovió a sus seguidores con las imágenes.

El mundo del espectáculo y la televisión recibió una hermosa noticia luego de que una querida actriz anunció que está en la dulce espera. La artista decidió compartir los detalles mediante un posteo en sus redes sociales y llenó de ternura a sus seguidores.

Se trata nada más y nada menos que de Cande Molfese, actriz que tuvo papeles en diferentes producciones audiovisuales como lo fue Violetta, entre otras. Candela decidió hacer público su embarazo y también su felicidad.

"Ahora somos 5", escribió de manera escueta junto a un carrusel de imágenes. En la primera de las fotos se la puede ver a ella y a Joaquín, su pareja, junto al test de embarazo que arrojó el esperado resultado positivo.

Cande Molfese, la actriz que confirmó su embarazo En la segunda foto se la puede ver ya a la actriz en un consultorio mientras le realizaban la ecografía. Los seguidores no tardaron en mandarle todo el cariño posible en esta hermosa y nueva etapa que comenzó junto a su pareja.