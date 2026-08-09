Yanina Latorre cruzó a Andy Kusnetzoff en PH y le explicó por qué lo "odia"

Yanina Latorre estuvo este sábado entre las figuras invitadas al esperado regreso al aire de PH: Podemos Hablar (Telefe), programa liderado por Andy Kusnetzoff que empezó este sábado su octava temporada en la pantalla chica.

En algunas oportunidades, la conductora de SQP (América) ha sido muy crítica con el ex CQC, y la tensión entre ambos tuvo algunos rendidores momentos en la emisión del ciclo que dominó ampliamente las mediciones con 9.5 puntos de rating.

De movida, cuando al entrar Latorre al estudio, Kusnetzoff le consultó si odiaba a alguno de los presentes, ella respondió picante: "Al conductor". Entonces, sin ingresar en la confrontación, el anfitrión le dio paso al resto de los convocados: Pampita, La Joaqui, Diego Leuco y Martín Cirio.

Minutos después, antes de comenzar la ronda de preguntas en la sección punto de encuentro en PH, Andy Kusnetzoff le propuso a la esposa de Diego Latorre: “¿Podemos no odiarnos, pasarla bien esta noche?”.

“Yo la vengo a pasar muy bien. ¡No sé por qué me invitó!", retrucó irónica Yanina Latorre . Acto seguido, reconoció el motivo de su encono con el conductor al recordar: "La hiciste llorar a Lola".

Para completar en un tono más serio, la periodista recriminó sobre la vez en que su hija se quebró en el programa de Andy Kusnetzoff: "Yo soy la madre y decía ‘¿qué necesidad?’”.

Más allá del pase de facturas, Latorre y Kusnetzoff compartieron algunos instantes de coincidencia y complicidad en PH. “Al final te encanté”, enfatizó la comunicadora ante la afirmación del líder del programa de Telefe.