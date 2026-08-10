Una famosa conductora anunció su separación y dejó en shock al mundo de la farándula: "Fin"

Una conductora decidió revelar que se encuentra separada a tan solo meses de blanquear su nuevo romance y compartió detalles en sus redes.

El lunes arrancó encendido en el mundo del espectáculo luego de que una conocida conductora anunció la separación con su pareja. Todo ocurrió pasado el mediodía cuando la figura compartió un comunicado en sus redes sociales y minutos después lo hizo quien ahora se convirtió en su exnovio.

Se trata nada más y nada menos que de Sabrina Rojas. La exmujer de Luciano Castro había apostado al amor con Pepe Chatruc al comienzo del 2026 y sin duda alguna esta noticia causó sorpresa total.

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó escribiendo Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram sobre el motivo que llevó a ambos a tomar la decisión.

La conductora anunció su separación con un contundente comunicado La conductora confirmó el fin del amor con su pareja Instagram: @rojassasi. Luego agregó que "cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla". También destacó la personalidad de José Chatruc y afirmó que es una muy buena persona.