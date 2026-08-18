Mario Pergolini busca consolidarse en el rating: la querida figura internacional que tendrá de invitada

Mario Pergolini quiere seguir manteniendo sus números positivos y revelaron que una carismática artista será quien lo visitará este martes.

Mario Pergolini se encuentra con un presente muy positivo en esta segunda temporada de Otro Día Perdido. El conductor de El Trece sigue conquistando a la audiencia y esto queda demostrado en el rating de cada día de la semana.

El periodista tuvo una semana contundente en el número de audiencia con visitas de la talla de Damián Betular, Edith Hermida, Felipe Colombo, Cecilia Roth y Marta Fort, hija de Ricardo. El promedio más alto lo obtuvo con Martita, programa en el cual tuvo el promedio más alto de la segunda temporada (6.3).

Mientras que esta nueva semana la empezó con un promedio positivo de 5.6 puntos tras la visita de Coco Sily. Este martes quiere ser lo más visto y es por este motivo que lo visitará una figura internacional.

La invitada internacional con la que Mario Pergolini busca seguir creciendo en el rating Karol Sevilla, la invitada internacional de Mario Pergolini en El Trece. Instagram: @otrodiaperdido. Mario Pergolini recibirá a la artista mexicana Karol Sevilla, quien tiene en su cuenta de Instagram más de 16 millones de seguidores y quien actuó en la aclamada serie juvenil "Soy Luna".