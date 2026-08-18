Mario Pergolini busca consolidarse en el rating: la querida figura internacional que tendrá de invitada
Mario Pergolini quiere seguir manteniendo sus números positivos y revelaron que una carismática artista será quien lo visitará este martes.
Mario Pergolini se encuentra con un presente muy positivo en esta segunda temporada de Otro Día Perdido. El conductor de El Trece sigue conquistando a la audiencia y esto queda demostrado en el rating de cada día de la semana.
El periodista tuvo una semana contundente en el número de audiencia con visitas de la talla de Damián Betular, Edith Hermida, Felipe Colombo, Cecilia Roth y Marta Fort, hija de Ricardo. El promedio más alto lo obtuvo con Martita, programa en el cual tuvo el promedio más alto de la segunda temporada (6.3).
Mientras que esta nueva semana la empezó con un promedio positivo de 5.6 puntos tras la visita de Coco Sily. Este martes quiere ser lo más visto y es por este motivo que lo visitará una figura internacional.
La invitada internacional con la que Mario Pergolini busca seguir creciendo en el rating
Mario Pergolini recibirá a la artista mexicana Karol Sevilla, quien tiene en su cuenta de Instagram más de 16 millones de seguidores y quien actuó en la aclamada serie juvenil "Soy Luna".
La presencia estelar de Karol Sevilla fue confirmada a través de las redes sociales del ciclo y promete convertirse en uno de los programas más destacados. Por el momento no está confirmada la continuidad de Mario Pergolini en 2027; sin embargo, este buen momento al frente de Otro Día Perdido podría ser un factor clave para su continuidad.