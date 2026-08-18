Mario Pergolini contra las cuerdas: la revelación de Coco Sily que el conductor no quería que se sepa

El actor estuvo como invitado este lunes a Otro día perdido y expuso un secreto sobre Pergolini que nadie sabía.

Coco Sily estuvo este lunes en Otro día perdido e hizo una revelación sobre Mario Pergolini.

Coco Sily visitó Otro día perdido y protagonizó junto a Mario Pergolini un momento cargado de recuerdos y anécdotas de los años en los que ambos daban sus primeros pasos. Entre risas y cierta incomodidad del conductor, el humorista sacó a la luz algunas de las situaciones que atravesaban cuando tenían poco más de 20 años.

"No teníamos un peso. Yo no sé si a él le gusta que yo cuente esto. Teníamos 20 años, 22. Robábamos nafta", reveló el actor ante la reacción de Pergolini, que se puso colorado, pero no negó la historia. "Robábamos nafta con una manguerita y con un bidón", continuaron al recordar aquellas aventuras.

Esto fue lo que contó Coco Sily en Otro día perdido Pero las dificultades económicas también se trasladaban a la hora de comer. Los cuatro integrantes del grupo solían reunirse en el departamento que alquilaba Mario, un lugar que Coco, según recordaron durante la charla, había ayudado a conseguir. Allí pasaban largas horas trabajando y preparando el programa que luego salía al aire.

"Nosotros nos juntábamos a las 5 de la tarde, escribíamos el programa a las 8. Hacíamos el programa hasta las 12 de la noche", explicó el humorista "Vivíamos a una cuadra y media de distancia. Y nos juntábamos a comer y no teníamos un sope. Y comíamos unos fideos", relató el invitado antes de revelar cuál era la particular receta que improvisaban. "Entonces abríamos un paté, lo mezclamos, no sé qué. Paté con un aceite. Y se lo tirábamos los fideos", recordó el actor.