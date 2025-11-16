El humorista y la coach ontológica dieron el sí este domingo al mediodía. La novia llegó en un descapotable bajo la lluvia y Lizy Tagliani fue la madrina: los detalles.

Coco Sily y Chimi Meza coronaron su historia de amor este domingo con una emotiva boda celebrada en un salón de Berazategui. Tras casi dos años de una relación que nació en los pasillos de la radio y se consolidó lejos de los flashes, el humorista y la coach ontológica dieron el "sí" a las 13 horas, rodeados de familiares y amigos íntimos.

La pareja, que había anunciado su compromiso en septiembre, formalizó la unión en una conmovedora ceremonia religiosa. Allí, frente a sus seres queridos, intercambiaron alianzas y se dedicaron profundas palabras de amor, sellando el vínculo que iniciaron poco después de la comentada separación de Sily de Caramelito Carrizo.

Una entrada triunfal y una madrina de lujo Embed - Coco Sily y Chimi Meza se casaron: cómo fue la ceremonia, la fiesta y quiénes fueron los famosos invitados Uno de los momentos más destacados fue la llegada de la novia. Desafiando al cielo gris y la llovizna, Chimi Meza hizo su entrada triunfal en un auto descapotable, luciendo un imponente vestido blanco con falda amplia de tul y un velo que enmarcaba su rostro.

La celebración contó con una madrina de lujo: Lizy Tagliani, amiga íntima de la pareja y figura clave en su unión. La conductora, visiblemente emocionada, acompañó a los novios en el altar.

Embed - Coco Sily y Chimi Meza se casaron: cómo fue la ceremonia, la fiesta y quiénes fueron los famosos invitados La relación de Sily y Meza siempre estuvo marcada por la naturalidad, superando desde el inicio los 22 años de diferencia de edad, que, como ambos han declarado, nunca supusieron un impedimento para su vínculo.