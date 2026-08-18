Nonpalidece celebra 30 años: entradas a 30 mil pesos, shows gratuitos y el sueño de seguir sonando

A 30 años de sus primeros pasos en Tigre, Nonpalidece continúa la conexión intacta con su público , con canciones que van pasando de generación en generación. “Una pregunta que hago a menudo para que la gente participe es que levanten su mano si es la primera vez que vienen a ver a la banda y, sorprendentemente, hay mucha gente que todavía viene por primera vez”, relatan Néstor Ramljak, cantante, y Agustín Azubel, saxofonista, en diálogo con MDZ .

Para esta celebración especial, la propuesta parte de un juego simbólico: 30 años de trayectoria, 30 canciones elegidas por la gente y entradas a 30 mil pesos. Una cifra que contrasta fuertemente con los valores actuales de la industria del espectáculo. "Queríamos que sea especialmente accesible para toda la gente, que no sea un impedimento", explican.

Pero el festejo no se queda sólo ahí: “Esto es primicia. No necesariamente tienen que ser 30 canciones, por ahí son 32 o 35. Además, va a haber shows gratuitos también a lo largo de estos festejos”.

“Le echamos el fardo a la gente”, cuentan entre risas sobre el proceso de selección de los temas para el show aniversario. “La idea es tomar al pie de la letra la elección, y si hubiese alguna que nosotros realmente queremos tocarla porque sentimos que es parte de este festejo, va a haber lugar para incluirla”, suman.

- ¿Cómo hacen después de 30 años justamente para no estar peleándose o cuándo apagan el celular para no estar hablando entre ustedes?

- "No hay instancias de pelea ni de querer desenchufarnos del proyecto. De hecho, estamos muy contentos, estamos encarando muchas cosas a la vez. Se planteó un objetivo ya casi el año pasado de encarar disco nuevo, de encarar un show nuevo que fue el Nonpalidece Enchufado, que teníamos los 30 años, que estamos componiendo... Entonces creo que también se valora mucho el lugar que ocupa la banda hoy en día, entonces todas esas actividades, más que estresarnos, han generado una buena comunión y un buen humor".

Y muchas cambiaron en estas tres décadas para la banda, entre ellas la estructura laboral: “Al comienzo de la banda nos íbamos habiendo vendido 50 entradas a 2 pesos. Hay flyers que dicen 2 pesos, 5 pesos. Y después la banda fue creciendo, entonces en un momento pasamos por distintas instancias queriendo emprolijar un poco cómo era nuestra relación, y encontramos en el cooperativismo un lugar donde nos representaba”.

Y Lejos de sentir el desgaste del tiempo o la nostalgia por el pasado, ese fenómeno tiene un impacto directo en el ánimo del grupo: "A mí me genera esperanzas... esperanzas de que por ahí podemos llegar a 5 o 6 años más como banda".

Nonpalidece celebra sus 30 años en C Art Media

Nonpalidece se presentará el 1 de octubre en el Complejo Art Media y las entradas están disponibles a través de Passline. Además, tocarán el 14 de noviembre en San Luis, el 21 en Córdoba, y el 27 en Santa Fe.