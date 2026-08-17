Nonpalidece festeja 30 años de reggae con shows por todo el país: dónde, cuándo y cómo sacar entradas

El grupo de reggae iniciará una celebración que recorrerá distintas ciudades del país y Latinoamérica. Los detalles del 30° aniversario de Nonpalidece.

Nonpalidece cumplirá 30 años de trayectoria el próximo 21 de septiembre y lo celebrará con una gira aniversario que recorrerá distintas ciudades de Argentina y continuará por Latinoamérica. Buenos Aires, San Luis, Córdoba y Santa Fe ya tienen fechas confirmadas, mientras se esperan nuevos anuncios para los próximos meses.

El recorrido tendrá uno de sus principales encuentros el 1 de octubre en C Art Media, Buenos Aires, donde la banda repasará tres décadas de canciones junto a su público. La celebración continuará el 14 de noviembre en Comuna Club de San Luis, el 21 de noviembre en Club Paraguay de Córdoba y el 27 de noviembre en Tribus Club de Arte de Santa Fe.

La propuesta estará atravesada por una consigna vinculada directamente con el aniversario: “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”. En los conciertos del interior, ese valor estará disponible para los primeros 100 tickets.

Nonpalidece festejará sus 30 años en C Art Media. Gentileza Las fechas de la gira por los 30 años de Nonpalidece La celebración llega después de una primera mitad de 2026 marcada por Nonpalidesenchufado, el ciclo acústico con el que recorrieron distintas ciudades del país. La propuesta agotó funciones y alcanzó cuatro presentaciones con entradas agotadas en La Trastienda. En paralelo, el grupo se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto próximamente.

Hasta el momento, la agenda del tour aniversario tiene cuatro conciertos confirmados: