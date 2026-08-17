La romántica declaración de Luis Petri por el cumpleaños de Cristina Pérez: "El hombre más feliz"

La reconocida periodista está de festejo y el dirigente mendocino no dejó pasar la oportunidad para dedicarle un tierno mensaje en sus redes.

Con motivo del cumpleaños número 53 de la periodista Cristina Pérez, el exministro de Defensa, Luis Petri, le dedicó un saludo a través de sus cuentas oficiales. La publicación, realizada en Instagram, incluyó una fotografía de ambos acompañada de un extenso mensaje en el que el funcionario expresó su aprecio y admiración.

En su texto, Petri destacó el apoyo mutuo en la relación y reconoció la labor periodística de Pérez a lo largo de los años.

El romántico posteo de Petri La periodista celebra su natalicio. IG @LUISPETRIOK "¡Feliz cumpleaños mi amor! Gracias por hacerme sentir el hombre más feliz del mundo todos los días, por tu amor inmenso, tu consejo y apoyo cada día sin importar si vienen buenos o malos", escribió en la primera parte de su mensaje.

Posteriormente, el dirigente hizo hincapié en la carrera profesional de su pareja, valorando su vocación por los medios de comunicación:

"Admiro tus luchas, tu devoción por el trabajo que elegiste de pequeña y al que le dejas todo por el amor y respeto a quienes te escuchan y ven. Te amo y admiro siempre, desde el primer día! ".