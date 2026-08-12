¿Guerra declarada? "Suaristas" y "petristas" se cruzaron y agitan la discusión del 2027

Una decisión del Gobierno Nacional destinada a cobrar las prestaciones de salud a extranjeros no residentes derivó en un casi inesperado -pero profundo- cruce entre dos dirigentes mendocinos que, al menos hasta hace poco tiempo, compartían espacio político en el radicalismo.

Los protagonistas fueron el diputado nacional, Luis Petri; y el senador nacional, Rodolfo Suarez, con una discusión en redes sociales que fue secundada por dirigentes suaristas y petristas, y que da a entender que la relación interna en esta alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza no es la mejor.

El cruce, además, adquiere otra dimensión de cara a 2027, año en el que los mendocinos elegirán al próximo gobernador. Allí Petri se perfila como uno de los nombres que podrían disputar la sucesión de Alfredo Cornejo, junto con distintos dirigentes del radicalismo.

Pues bien, este enfrentamiento tuvo como punto de partida un posteo de Luis Petri en la red social X tras conocerse la decisión del Gobierno nacional, medida que celebró junto a declaraciones a medios de comunicación en 2022.

"Se terminaron los tours sanitarios en toda la Argentina", escribió el dirigente mendocino, quien recordó además que en 2018 presentó un proyecto en el Congreso para cobrar las prestaciones médicas a extranjeros no residentes y reclamar reciprocidad con otros países.

Se terminaron los tours sanitarios en toda la Argentina!



Gran decisión del Gobierno de @JMilei de exigir el cobro de las prestaciones de salud no urgentes a extranjeros no residentes en los hospitales nacionales.



En 2018 presente en el Congreso una ley para cobrar por… pic.twitter.com/L8V3QiYRZq — Luis Petri (@luispetri) August 11, 2026

Según sostuvo, la medida permitirá "terminar con el turismo sanitario" y poner en valor un sistema de salud que es sostenido por los contribuyentes argentinos. "Casi todos los países del mundo le cobran al extranjero no residente por la atención médica. Argentina era la excepción que pagábamos todos", argumentó Petri.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Rodolfo Suarez. El senador nacional y exgobernador, quien no suele tener una postura tan activa en redes sociales, salió a responder y remarcar que Mendoza ya aplica el cobro a extranjeros no residentes desde agosto de 2024 a través del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal), ya durante la gestión de Alfredo Cornejo.

"De innovador, nada", disparó Suarez al inicio de su mensaje.

De innovador, nada.



En Mendoza el cobro de las prestaciones de salud a extranjeros no residentes se aplica desde agosto de 2024, a través del REFORSAL, creado por ley provincial. https://t.co/NsptMy8rwU — Rodolfo Suarez (@Rodysuarez) August 11, 2026

El dirigente radical sostuvo que Mendoza fue pionera en esta política y destacó que el sistema permite recuperar recursos para reinvertirlos en la salud pública. Además, recordó que el Reforsal no sólo contempla el cobro a extranjeros, sino también el recupero de prestaciones brindadas a afiliados de obras sociales y prepagas que utilizan hospitales públicos. Según señaló, desde su implementación se recuperaron más de $70 millones que fueron reinvertidos en el sistema sanitario provincial.

"Por eso sorprende que un legislador nacional por Mendoza festeje esta decisión como una gran novedad cuando la provincia que representa ya la aplica hace dos años", cuestionó Suarez.

No obstante, cerró con una frase que combinó ironía y respaldo a la medida nacional: "Celebramos que la Nación se inspire en las políticas públicas sanitarias de nuestra provincia".

Escala el conflicto entre petristas y suaristas

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando la diputada provincial petrista María Eugenia De Marchi salió en defensa de su líder político y cuestionó la reconstrucción realizada por Suarez.

La legisladora provincial aseguró que la Ley 9.535, que dio origen al Reforsal, "no permitía el cobro a extranjeros no residentes en el país" y señaló que esa decisión fue incorporada posteriormente "gracias a un proyecto impulsado por Petri".

Según explicó, en abril de 2024 presentó junto a los diputados Alberto López y Raúl Villach una iniciativa para precisar que los residentes transitorios y precarios debían abonar aranceles, mientras que los residentes permanentes y temporarios debían recibir atención en igualdad de condiciones que los argentinos.

De Marchi afirmó que esos criterios fueron luego incorporados al decreto reglamentario 1266/24, lo que permitió hacer operativo el cobro a extranjeros no residentes.

"Lo cierto es que el Ejecutivo terminó reglamentando con el contenido del proyecto que presentamos: la ley puso el título, el proyecto puso el criterio e hizo aplicable el cobro", sostuvo.

Y elevó aún más el cruce político: "Que Mendoza haya sido pionera nos enorgullece. Que ahora Rodolfo Suarez pretenda borrar a quien desde siempre impulsó esa medida y mienta, no. Los hechos no se pueden reescribir", lanzó. Alberto López también salió al cruce de Suarez con el mismo texto publicado por De Marchi.

Gustavo Cairo, diputado provincial, fue otro que se sumó al embate: "Qué lástima Rodolfo Suarez que no tuviste tiempo de hacer nada de esto en tu gobierno y los tours médicos de extranjeros estaban en apogeo en Mendoza".

Otro legislador petrista, Ismael Jadur, también disparó contra Rodolfo Suarez, al sostener que el exgobernador "se despertó de la pausa con un espasmo errado".

Del otro lado, saliendo a defender al exmandatario apareció la exlegisladora y actual concejal capitalina, Cecilia Rodríguez, quien señaló: "Mendoza se adelantó en el Gobierno de Rodolfo Suarez, planificando una política de salud estratégica y sin demagogia" .

Mendoza se adelantó en el Gobierno de @Rodysuarez , planificando una política de salud estratégica y sin demagogia. https://t.co/4avpthMOnW — Cecilia Rodriguez (@china_cecilia) August 11, 2026

El concejal radical godoycruceño, Fabricio Cuaranta, añadió contra Petri: "Mucho tiempo sin vivir por acá".

De igual forma, el trasfondo del cruce excede la discusión sobre quién fue pionero en cobrar la atención médica a extranjeros. Lo que vuelve relevante el enfrentamiento es la convivencia cada vez más tensa entre dos espacios que comparten, con matices, una misma alianza política pero que podrían enfrentarse por el poder provincial en 2027.

Recordemos que Petri conserva un grupo propio de dirigentes radicales que lo acompañan en la Legislatura pese a su salto a La Libertad Avanza, mientras que el radicalismo alineado con Alfredo Cornejo busca preservar el protagonismo en la discusión provincial. En ese esquema, la eventual candidatura de Petri a la Gobernación aparece como uno de los principales puntos de tensión.

Mientras tanto, desde hace tiempo circula la posibilidad de un "entendimiento" o pacto entre el cornejismo y el sector de Milei que podría dejar la discusión provincial en manos de la UCR y reservar para La Libertad Avanza un mayor protagonismo en las listas nacionales. En el entorno del petrismo niegan que exista algún acuerdo cerrado entre Cornejo y el mileísmo.