Inocencia Fiscal II: La Libertad Avanza consiguió dictamen, pero cedió y excluyó a todos los funcionarios

El oficialismo reunió 44 firmas con apoyo opositor y dejó listo el proyecto para llegar al recinto de Diputados el 26 de agosto.

La Libertad Avanza consiguió este miércoles el dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados, después de aceptar una modificación sensible sobre el alcance del régimen. El texto excluye de sus beneficios a funcionarios públicos de los tres poderes y también alcanza a quienes ocuparon cargos de alta responsabilidad durante los cinco años anteriores a la adhesión. El despacho obtuvo 44 firmas en el plenario de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal.

El Gobierno reunió el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y Producción y Trabajo para avanzar con una iniciativa que busca sumar contribuyentes al sistema formal. El dictamen recibió las firmas de 32 diputados de La Libertad Avanza, uno del MID, dos radicales, uno de Independencia, dos de Innovación Federal, uno de Producción y Trabajo y uno de Provincias Unidas en disidencia parcial. La discusión quedó encabezada por los libertarios Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado, presidentes de las comisiones.

Inocencia Fiscal Prensa Diputados La concesión que hizo el oficialismo para blindar el proyecto La nueva redacción impide que los funcionarios accedan a la presunción de exactitud, la liberación de fiscalizaciones y cualquier inmunidad tributaria prevista dentro del esquema. Las autoridades alcanzadas podrán recurrir al sistema simplificado solo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente.

Rodríguez Machado afirmó que la restricción no deja lugar a interpretaciones. La diputada explicó que “los funcionarios no entran en este régimen” y precisó que la prohibición comprende a quienes ocuparon cargos públicos durante los últimos cinco años y a quienes los ejerzan en adelante.

El alcance incluye a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo con rango igual o superior a secretario de Estado en Nación, provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. La exclusión también comprende a legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados del Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público, defensores del Pueblo, miembros del Consejo de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.