Mansión vinculada a la AFA: la defensa de los supuestos testaferros insistió en que la causa vuelva a Campana

La Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante una audiencia donde escuchó a la defensa de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran como propietarios de la lujosa mansión de Villa Rosa en Pilar, vinculada a la AFA , que insistió en que el expediente debe regresar a la Justicia Federal de Campana. El fiscal ante ese tribunal, Mario Villar, se opuso y pidió que la investigación continúe en el fuero Penal Económico.

El planteo fue expuesto por el abogado Mariano Morán ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar. El letrado cuestionó la decisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico que había dispuesto que el expediente continuara en el juzgado porteño a cargo de la jueza Verónica Straccia.

El argumento central de la defensa es territorial: la propiedad investigada está ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, y por esa razón, según Morán, corresponde que intervenga el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. “El inmueble está en Pilar, jurisdicción del tribunal de Campana”, sostuvo durante la audiencia.

Morán también cuestionó el modo en que evolucionó el expediente. Habló de “forum shopping”, de “presión mediática” y de una ampliación del objeto de la investigación a partir de la incorporación de nuevas sociedades, personas y vínculos relacionados con el fútbol. Según su planteo, esa expansión habría desvirtuado la denuncia original, centrada en la adquisición de la propiedad.

Por su parte, el fiscal Mario Villar consideró que el lugar donde está ubicada la quinta no determina por sí solo la competencia y remarcó que la investigación excede la compra del inmueble y apunta a reconstruir una presunta operatoria financiera que habría incluido desvío de fondos, ocultamiento de activos y posteriores maniobras de lavado a través de sociedades y distintas relaciones comerciales.

Villar sostuvo que una parte sustancial de esos movimientos se habría producido en la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen domicilio las sociedades involucradas y donde se habrían concretado operaciones relevantes. En esa línea, rechazó que exista una maniobra para elegir un tribunal conveniente y defendió la intervención del fuero especializado en delitos económicos.

La investigación tiene como base una lujosísima casaquinta valuada en alrededor de 17 millones de dólares, además de una flota de vehículos de alta gama y otros bienes hallados durante un allanamiento ordenado por el juez Daniel Rafecas. Pantano y Conte aparecen formalmente como sus propietarios, aunque la pesquisa busca determinar si actuaron como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. En el procedimiento también fueron encontrados objetos que serían del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Tras la audiencia realizada en el primer piso de Comodoro Py 2002, los jueces de la Sala I de Casación quedaron en condiciones de resolver. Para ello disponen de un plazo de cinco días para determinar si la causa permanece en el juzgado penal y económico número 10, a cargo de Verónica Straccia, o vuelve al magistrado federal de Campana, Adrián González Charvay.