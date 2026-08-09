El desafortunado tuit de la AFA anunciando la derrota de River ante Tigre: hubo bronca y lo borraron

Culminada la derrota del Millonario en Victoria, la AFA publicó un desafortunado tuit que generó mucha bronca en los hinchas del cuadro de Núñez.

La AFA publicó un desafortunado tuit que luego borró por la bronca que desató en los hinchas de River.

River atraviesa un escenario inédito y cada partido suma un nuevo capítulo a una crisis que parece no encontrar techo. La derrota por 1-0 ante Tigre en Victoria significó la cuarta caída consecutiva en el Torneo Clausura y, además, la cuarta presentación sin marcar goles. Nunca antes el Millonario había comenzado un campeonato del profesionalismo con cuatro derrotas al hilo, mientras la continuidad de Eduardo Coudet y el respaldo a la dirigencia quedaron nuevamente bajo la lupa.

Pero en Núñez también existe un fuerte malestar por los arbitrajes. La jugada que volvió a encender la polémica ocurrió a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Ángel Correa cayó dentro del área tras un cruce de Nahuel Banegas. En las repeticiones se observó el contacto del defensor sobre el delantero, pero Andrés Gariano decidió no sancionar penal y desde el VAR, con Yamil Possi a cargo, tampoco llamaron al árbitro para revisar la acción.

Video: la falta sobre Correa que todo River reclamó como penal ¿Era penal para River por falta a Correa?



El delantero cayó dentro del área, pero el árbitro no dudó en su decisión, no era penal.



Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/6OLtNhS6Zn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026 La decisión provocó la furia de Nicolás Otamendi, quien terminó el primer tiempo discutiendo cara a cara con Gariano y luego volvió a cuestionar el arbitraje públicamente: “A mi criterio y por lo que me dicen todos, es un penal claro. Se ve que ni el árbitro ni los del VAR están para una competición como esta. Tenemos que ganarlo dentro del campo, contra todo”, disparó el capitán de River, que también reclamó por otras decisiones durante el encuentro.

Cuando la bronca todavía estaba fresca apareció otro ingrediente inesperado: la cuenta oficial de la AFA publicó en X el resultado del partido entre Tigre y River acompañado justamente por una imagen de la polémica jugada de Correa. El posteo generó una inmediata reacción de los hinchas y, poco después, fue eliminado. La particularidad no pasó inadvertida y alimentó todavía más las suspicacias en un momento especialmente sensible para el club de Núñez.

La AFA hizo un posteo con la foto del penal no sancionado a Correa en Tigre-River, pero luego lo borró. NA Todo indica que el CM no advirtió el detalle de la imagen elegida para acompañar la publicación, ya que se trataba justamente de la polémica jugada del penal que River reclamó durante el encuentro. La foto no pasó inadvertida entre los hinchas del Millonario, que rápidamente hicieron notar su malestar en redes sociales y cuestionaron duramente el posteo.