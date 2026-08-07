La chicana de Chiqui Tapia al bancar el torneo de 30 equipos y el título por la tabla anual: "¿Les gustó eso ahora, no?"

Con un desafiante comentario de introducción, Claudio Tapia se refirió a las críticas que lo rodean por el discutido formato del fútbol argentino.

Claudio Tapia no dejó pasar la oportunidad. Después de las críticas que recibió durante el último tiempo, especialmente, la decisión de premiar a Rosario Central como campeón de la tabla anual con el torneo ya finalizado, el presidente de la AFA salió a defender el formato y aprovechó para meter una chicana.

Las frases de Tapia sobre el torneo de 30 equipos y la tabla anual "¿Les gustó eso ahora, no?", ironizó en una entrevista exclusiva con TyC Sports, antes de entrar en el tema tabú del fútbol argentino. En primera instancia, el Chiqui dejó en claro que no se arrepiente de haber impulsado una competencia que premia la regularidad a lo largo de la temporada.

“Acá no decide Chiqui Tapia solo. Los dirigentes votan y eligen”, remarcó. Y explicó que, al igual que ocurre en las reuniones de Conmebol y FIFA, los encuentros quedan registrados. “A veces es difícil salir y decir: ‘Pará, Chiqui no eligió esto, lo votamos nosotros’”, cuestionó.

La chicana de Claudio Tapia por el formato del fútbol argentino. Video: TyC Sports "Si alguien está en desacuerdo puede venir a las reuniones y expresarlo. Es justo que el que más puntos saque en la tabla tenga un título, ¿por qué no lo puede tener?", planteó el dirigente. Y reafirmó: “Es justo que el que más puntos saque en la tabla tenga un título, ¿por qué no lo puede tener?”.

En paralelo, Tapia también bancó el siempre discutido torneo de 30 equipos y admitió que podría existir un campeonato con 20 clubes, aunque consideró que la tendencia internacional va en sentido contrario. “El Mundial de Clubes se hizo con más equipos, el Mundial de selecciones se amplió y quizás en 2030 haya 64 participantes. Tan equivocados no estamos”, argumentó.