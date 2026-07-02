Causa AFA: el juez que procesó al Chiqui Tapia y Pablo Toviggino va por la millonaria mansión de Pilar

El magistrado penal económico Diego Amarante solicitó quedarse con la causa de la lujosa propiedad atribuida a Pablo Toviggino.

Amarante le solicitó formalmente a su colega del fuero Penal Económico, Verónica Straccia —quien había recibido la causa de la mansión la semana pasada—, que le remita el expediente completo.

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, quien recientemente procesó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por una evasión de $19.300 millones en impuestos y aportes previsionales, solicitó formalmente acumular la investigación por la mansión de Pilar atribuida a los dirigentes del fútbol local.

Amarante consideró que ambas causas se encuentran estrechamente vinculadas y que deben tramitar de manera conjunta en su juzgado, debido a que su expediente presenta un estado más avanzado y contempla una escala penal mayor.

“En este escenario, la concentración de los expedientes ante este Juzgado se presenta como la solución más adecuada para optimizar los recursos fácticos y técnicos disponibles, evitar la duplicación innecesaria de medidas probatorias comunes y resguardar de manera efectiva el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a investigación”, sostuvo el magistrado en su resolución.

El conflicto de competencia y los pasos a seguir Con este planteo, Amarante le solicitó formalmente a su colega del fuero Penal Económico, Verónica Straccia —quien había recibido la causa de la mansión la semana pasada—, que le remita el expediente completo.

La mansión en el barrio privado de Pilar que quiere investigar Diego Amarante. Archivo A partir de este escenario se abren distintas vías procesales, comenzando por la decisión de la jueza Verónica Straccia, quien puede aceptar el requerimiento de su colega o negarse, situación ante la cual el conflicto de competencia pasaría a ser resuelto de forma definitiva por la Cámara en lo Penal Económico. Al mismo tiempo, se prevé una fuerte reacción por parte de la estrategia de la defensa, ya que los acusados conservan el derecho legal de objetar formalmente la decisión del magistrado y realizar sus propias presentaciones judiciales con el objetivo de evitar la unificación de ambas causas.