Godoy Cruz respiró aliviado: la AFA tomó una decisión clave sobre el mercado de pases

El cierre del libro de pases se postergó hasta el 8 de julio. Godoy Cruz y el Deportivo Maipú tendrán más tiempo para incorporar jugadores.

El presidente de Godoy Cruz, tendrá una semana más para negociar.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó una noticia que cayó muy bien en varios clubes de la Primera Nacional. El mercado de pases fue extendido y el cierre del libro de incorporaciones ya no será el jueves 2 de julio, sino el miércoles 8 de julio a las 18.

La medida de AFA que le da tiempo a Godoy Cruz y Maipú La medida les otorga una semana extra a las instituciones para terminar de negociar y cerrar los refuerzos con vistas a la segunda parte de la temporada.

En Mendoza, la decisión beneficia especialmente a Godoy Cruz, que todavía trabaja para completar el plantel que pretende Pablo De Muner. Si bien el club ya tiene acordada la incorporación de Benjamín Schamine, aun no oficializado por el club, y recuperó a Valentín Burgoa, quien regresó tras su préstamo, la dirigencia continúa buscando más alternativas para reforzar el equipo.

Eggel seguiría su carrera en el Palestino de Chile. Prensa Club Deportivo Maipú También representa una buena noticia para Deportivo Maipú, que dispone de más tiempo para evaluar opciones y avanzar en negociaciones antes del reinicio del campeonato.

La AFA mantuvo además el límite de incorporaciones: cada club podrá sumar hasta cuatro futbolistas durante este mercado de pases.