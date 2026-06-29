Vehículos recuperados, armas secuestradas y robos frustrados durante operativos en el Gran Mendoza

La presencia policial en las calles volvió a dejar una serie de resultados en distintos puntos del Gran Mendoza . En las últimas horas, efectivos de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP ) recuperaron vehículos que registraban pedidos de secuestro, retiraron un arma de fuego de circulación y detuvieron a varias personas durante operativo s realizados en Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz .

Uno de los primeros operativos tuvo lugar en la intersección de Juan Isidro Maza y Las Piedritas , en Maipú, donde los uniformados localizaron un Chevrolet Corsa abandonado en un descampado. Tras consultar la información del dominio, constataron que el automóvil registraba un pedido de secuestro por un hecho de hurto agravado, por lo que fue incautado y puesto a disposición de la Justicia.

En Guaymallén, otro patrullaje permitió recuperar una KTM Duke 390 que había sido robada días atrás. El procedimiento se desarrolló en la zona de Julio Argentino Roca y Callejón Comunero, donde los efectivos fueron alertados sobre la presencia de varias personas junto al rodado. Al arribar, confirmaron que se trataba de la motocicleta sustraída.

En ese mismo departamento, los policías hallaron una Toyota Hilux estacionada sobre un puente, en la intersección de Tupac Amaru y Guanacache. La verificación de los datos del vehículo reveló que también tenía una medida judicial vigente por hurto agravado, motivo por el cual fue secuestrada.

Los controles preventivos continuaron sobre calle Elpidio González, donde los uniformados advirtieron la actitud sospechosa de un hombre que empujaba una motocicleta. Durante la inspección comprobaron que el rodado no tenía llave de encendido, presentaba los cables manipulados y los números identificatorios del cuadro y del motor habían sido adulterados. El sospechoso fue detenido y la Motomel Hudson 100 cc quedó secuestrada por orden de la Oficina Fiscal.

Motocicleta motomel secuestrada durante los procedimientos

Un arma secuestrada

En otro procedimiento desarrollado en calle San Lorenzo e Irigoyen, también en Guaymallén, los efectivos acudieron por una riña y observaron que uno de los involucrados intentó escapar ocultando entre sus prendas una carabina calibre 22. Tras una breve persecución, el hombre fue reducido y el arma quedó fuera de circulación.

La seguidilla de intervenciones concluyó en Godoy Cruz, donde personal de la Unidad de Acción Preventiva Godoy Cruz (UAP) sorprendió a dos hombres mientras sustraían picaportes metálicos de un local comercial ubicado en la esquina de Leguizamón y avenida San Martín. Ambos fueron detenidos y, durante la requisa, los policías recuperaron siete manijas metálicas que llevaban consigo.

Los sospechsosos fueron sorprendidos cuando robaban picaportes de un local comercial en Godoy Cruz.

Los distintos procedimientos forman parte de los patrullajes preventivos que la Policía de Mendoza mantiene de manera permanente en el Gran Mendoza con el objetivo de prevenir delitos, recuperar bienes vinculados a hechos ilícitos y reforzar la seguridad en la vía pública.