El perfil del hombre acusado de maltratar a su pareja en Las Heras y balear a vecinos que quisieron defenderla

Lo que comenzó como un nuevo episodio de violencia de género en Las Heras , terminó convirtiéndose en un ataque armado que dejó a dos vecinos gravemente heridos y a un hombre detenido, y complicado por intento de homicidio . Los antecedentes y el perfil del imputado.

El detenido por los violentos hechos fue identificado como Rodolfo Rubén Espinoza , de 41 años . Fue sindicado como el responsable de la brutal agresión contra su pareja y de los disparos que, momentos después, hirieron de gravedad a dos hombres que intervinieron en defensa de la mujer.

De acuerdo con la investigación, el violento episodio ocurrió en el barrio 30 de Octubre , de Las Heras , donde una discusión derivó en una agresión física contra la víctima. Al advertir lo que ocurría, dos vecinos decidieron intervenir para frenar los golpes, logrando que Espinoza se retirara del lugar.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Minutos después, el sospechoso regresó armado y efectuó múltiples disparos contra ambos hombres antes de volver a darse a la fuga . El caso dio un giro horas más tarde, cuando el propio Espinoza se presentó en la Comisaría 36 asegurando que había sido golpeado.

A la gravedad de los hechos se suma el historial policial que registra Rodolfo Rubén Espinoza . Fuentes consultadas por MDZ detallaron que fue investigado en una causa por tenencia de armas en 2020. Dos años después volvió a ser detenido por una orden judicial y, entre durante 2023 y 2025, fue aprehendido en tres oportunidades por averiguación de antecedentes.

Ahora, ese prontuario vuelve a quedar bajo análisis mientras enfrenta una investigación por un hecho que comenzó como un caso de violencia de género y terminó con dos personas gravemente heridas por disparos.

Cómo ocurrió el ataque

La secuencia se desarrolló durante la madrugada del sábado en el barrio 30 de Octubre, de Las Heras. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Espinoza golpeaba a su pareja en la vía pública cuando dos vecinos decidieron intervenir para proteger a la mujer y detener la agresión.

La presencia de ambos hizo que el atacante abandonara momentáneamente el lugar. Sin embargo, pocos minutos después regresó armado y abrió fuego contra quienes habían salido en defensa de la víctima. Tras efectuar los disparos volvió a escapar, dejando una escena marcada por manchas de sangre, vainas servidas y la desesperación de los vecinos.

Las víctimas fueron individualizadas como Mauricio Germán Rodríguez, de 53 años, y Omar Hipólito Guzmán, de 64.

Personal policial trabajó en la escena. (Imagen ilustrativa) Alf Ponce Mercado / Archivo MDZ

Rodríguez recibió impactos de bala en ambas piernas y además sufrió un corte en el cuero cabelludo. Guzmán fue quien resultó más comprometido, ya que presentó múltiples heridas de arma de fuego en la mano derecha, la pelvis, un muslo, la región lumbar y un glúteo, lesiones que además le provocaron una fractura de cadera.

Ambos fueron asistidos inicialmente en el Hospital Carrillo. De acuerdo con información, tras llegar al hospital, personal médico notificó que uno de los heridos se encontraba sin signos vitales, razon por la que se le aplico las respectivas maniobras de RCP. Mas tarde, confirmaron que la víctima había sido reanimada pero se encontraba en un estado delicado de salud.

La investigación y la detención

Cuando los primeros móviles policiales llegaron al lugar, los heridos ya habían sido trasladados. En la escena quedaron manchas de sangre y ocho vainas servidas calibre 9 milímetros, las cuales fueron levantadas por Policía Científica para ser incorporadas a la causa.

En paralelo, la mujer relató a los investigadores que había sido golpeada por su pareja y confirmó que los dos vecinos habían intervenido para defenderla. Ese testimonio permitió reconstruir la secuencia que derivó en el ataque armado.

Tras el hecho, la Policía desplegó un importante operativo de búsqueda con efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje y de la Unidad VANT, que utilizó drones para rastrillar distintos sectores cercanos al barrio. Incluso, algunos vecinos señalaron que el sospechoso podría haberse refugiado en un asentamiento ubicado al sur de la Fundación CONIN, aunque los primeros recorridos no dieron resultados.

El caso dio un giro cerca de las 8, cuando un hombre se presentó espontáneamente en la Comisaría 36 manifestando que había sido agredido. Los efectivos advirtieron que se encontraba en aparente estado de ebriedad y, tras identificarlo, comprobaron que se trataba de Rodolfo Rubén Espinoza, el principal sospechoso del ataque.

Por disposición de la Oficina Fiscal N°2, el hombre quedó inmediatamente aprehendido. La Justicia ordenó preservar sus manos para realizar pericias de dermotest, secuestrar las prendas que llevaba puestas y avanzar con distintas medidas probatorias para determinar su participación en el hecho.

Protección para la víctima y avance de la causa

Mientras continuaban las actuaciones, la mujer fue trasladada al Cuerpo Médico Forense para la realización de los exámenes correspondientes y recibió asistencia especializada como víctima de violencia de género. Además, la Fiscalía dispuso una consigna policial permanente en su domicilio para garantizar su protección.

La investigación quedó en manos del fiscal Matías Gorelik, quien analizará las pruebas, hechos y tomará las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa.