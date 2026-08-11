Cobro del agua potable en más zonas Las Heras: quiénes deberán pagarlo y cómo funcionará

La Municipalidad de Las Heras comenzará a cobrar el servicio de provisión de agua potable a los usuarios de El Pastal, El Borbollón y El Algarrobal , luego de realizar una fuerte inversión para recuperar pozos, bombas y redes que presentaban un importante deterioro.

La medida fue establecida a través de una decreto municipal y contempla la incorporación del concepto "Servicio de provisión de agua potable" a la boleta municipal de tasas por servicios a la propiedad raíz.

El nuevo esquema alcanzará exclusivamente a los inmuebles que reciben agua a través de los sistemas comunitarios comprendidos en la medida y que figuren en el padrón actualizado por el Municipio junto con el Departamento General de Irrigación.

Durante los primeros seis meses habrá una bonificación del 50% sobre el costo real del servicio para todos los usuarios alcanzados. Una vez finalizado ese período inicial, mantendrán el beneficio aquellos usuarios que se encuentren al día con sus obligaciones.

El nuevo concepto se incorporará únicamente a las boletas de los usuarios efectivamente abastecidos por los sistemas comunitarios de agua potable de El Pastal, El Borbollón y El Algarrobal . La medida no alcanzará al resto del departamento, no ampliará las actuales áreas servidas y tampoco incluirá el servicio de cloacas.

De esta manera, el cobro estará vinculado exclusivamente a los inmuebles que efectivamente reciben la prestación de agua potable a través de los sistemas comunitarios incluidos en la medida.

El Municipio trabajó junto con el Departamento General de Irrigación en la actualización y depuración del padrón de usuarios para determinar quiénes reciben el servicio y deben quedar alcanzados por el nuevo esquema.

Una problemática histórica del noroeste de Las Heras

El Pastal, El Borbollón y El Algarrobal se encuentran en el noroeste de Las Heras y durante décadas tuvieron características predominantemente rurales.

En estos sectores, la provisión de agua potable no está a cargo de Aysam, sino de prestadores comunitarios que cuentan con concesiones otorgadas por la Provincia. El crecimiento de la población durante las últimas décadas incrementó la demanda y puso bajo presión la capacidad operativa de las asociaciones encargadas de la prestación.

Agua Potable en Las Heras Prensa Las Heras

Según la información municipal, los sistemas presentan pérdidas de agua, necesidades de inversión y dificultades técnicas, administrativas y financieras.

$110 millones en obras para recuperar el servicio

La decisión de ordenar el cobro llega después de una inversión realizada por la Municipalidad para recuperar la infraestructura y garantizar la provisión de agua potable.

Entre marzo de 2024 y junio de 2026, el Municipio destinó aproximadamente $110 millones de su presupuesto a trabajos de reparación y recuperación de pozos, restablecimiento de bombas, reparación de redes, puesta en funcionamiento de sistemas de cloración y mantenimiento general.

A esa cifra se suman otros $7 millones correspondientes a mano de obra municipal, además de recursos destinados durante los últimos meses para atender las situaciones más urgentes y sanear los sistemas.

Uno de los argumentos utilizados por la Municipalidad para ordenar el cobro es el bajo nivel de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al servicio.

En las zonas alcanzadas por la medida, el nivel de pago voluntario de las tasas municipales se ubica entre el 20% y el 30%, según la información difundida por el Municipio.

Esto implica que una parte importante de los usuarios recibe la prestación, pero no realiza un aporte suficiente para sostener el funcionamiento de los sistemas.

Hasta ahora, los recursos del presupuesto general municipal permitieron cubrir parte de las necesidades de estos servicios. Con el nuevo esquema, la Municipalidad busca que los usuarios abastecidos contribuyan directamente al sostenimiento de la infraestructura.

Cómo aparecerá el cobro en la boleta

El concepto "Servicio de provisión de agua potable" aparecerá de manera separada en la boleta municipal de tasas por servicios a la propiedad raíz. El comprobante indicará el período facturado, el monto correspondiente, las bonificaciones aplicadas y los canales habilitados para realizar consultas o reclamos.

El decreto establece que el mecanismo tiene carácter administrativo y no crea un nuevo tributo ni modifica las tarifas del servicio. En tanto, la aprobación de las tarifas continúa bajo la órbita del Departamento General de Irrigación.

Los usuarios podrán reclamar ante una eventual inclusión indebida en el padrón, errores en los datos, inexistencia del servicio o duplicidad de cobro. Además, un reclamo relacionado con el concepto de agua potable no impedirá abonar el resto de los conceptos incluidos en la boleta municipal.

Como parte del nuevo esquema, los prestadores comunitarios comprendidos en la tutela dejarán de emitir sus propias boletas por el servicio, con el objetivo de evitar cobros paralelos o duplicados.