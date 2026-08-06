Nueve motocicletas fueron retenidas por graves infracciones durante controles en el Gran Mendoza
Las motocicletas fueron retiradas de circulación en distintos controles realizados en los departamentos de Las Heras, Maipú y Guaymallén.
Nueve motocicletas fueron retiradas de circulación durante una serie de controles realizados en distintos puntos del Gran Mendoza, luego de que las autoridades detectaran múltiples infracciones a la Ley de Tránsito. Los procedimientos se desarrollaron en Las Heras, Maipú y Guaymallén, donde la mayoría de los vehículos presentaba irregularidades que impedían su circulación.
Los operativos se llevaron acabo como parte del Plan Integral de Seguridad Vial, en respuesta a reiterados reclamos de vecinos por maniobras peligrosas protagonizadas, principalmente, por motociclistas. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), con el apoyo de personal de los municipios.
Las Heras concentró la mayor cantidad de retenciones
El departamento donde se registró el mayor número de retenciones fue Las Heras, con un total de siete motocicletas sacadas de circulación. Entre los rodados había modelos Appia Brezza, Corven Mirage, TVC Raider, Honda, TVC Rider, Zanella y Motomel.
Durante las inspecciones, los efectivos constataron que los conductores incumplían distintas exigencias previstas por la normativa vigente. En la mayoría de los casos circulaban sin licencia de conducir, seguro obligatorio, tarjeta de identificación del vehículo o chapa patente. Además, varias motos no contaban con espejos retrovisores, luces de giro y otros elementos de seguridad indispensables para transitar.
En Maipú, los controles realizados sobre calle Maza y Vergara finalizaron con la retención de una motocicleta Boxer, cuyo conductor no poseía licencia de conducir ni seguro obligatorio.
Por su parte, en Guaymallén, sobre el lateral sur del Acceso Este, a la altura de Tapón Moyano, fue retirada de circulación una Zanella 150 cc que circulaba sin espejos retrovisores, con un sistema de escape antirreglamentario y sin la documentación exigida para circular.
Los procedimientos forman parte de los controles preventivos que se desarrollan de manera periódica para detectar vehículos que incumplen la normativa y reducir situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes transitan por la vía pública.