Nueve motocicletas fueron retenidas por graves infracciones durante controles en el Gran Mendoza

Las motocicletas fueron retiradas de circulación en distintos controles realizados en los departamentos de Las Heras, Maipú y Guaymallén.

Nueve motocicletas fueron retiradas de circulación durante una serie de controles realizados en distintos puntos del Gran Mendoza, luego de que las autoridades detectaran múltiples infracciones a la Ley de Tránsito. Los procedimientos se desarrollaron en Las Heras, Maipú y Guaymallén, donde la mayoría de los vehículos presentaba irregularidades que impedían su circulación.

Los operativos se llevaron acabo como parte del Plan Integral de Seguridad Vial, en respuesta a reiterados reclamos de vecinos por maniobras peligrosas protagonizadas, principalmente, por motociclistas. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP), con el apoyo de personal de los municipios.

Las Heras concentró la mayor cantidad de retenciones El departamento donde se registró el mayor número de retenciones fue Las Heras, con un total de siete motocicletas sacadas de circulación. Entre los rodados había modelos Appia Brezza, Corven Mirage, TVC Raider, Honda, TVC Rider, Zanella y Motomel.

Entre los tres departamentos en los que se realizaron los controles, el departamento de Las Heras fue el que presentó mas casos de retención de motocicletas por irregularidades. Durante las inspecciones, los efectivos constataron que los conductores incumplían distintas exigencias previstas por la normativa vigente. En la mayoría de los casos circulaban sin licencia de conducir, seguro obligatorio, tarjeta de identificación del vehículo o chapa patente. Además, varias motos no contaban con espejos retrovisores, luces de giro y otros elementos de seguridad indispensables para transitar.

En Maipú, los controles realizados sobre calle Maza y Vergara finalizaron con la retención de una motocicleta Boxer, cuyo conductor no poseía licencia de conducir ni seguro obligatorio.