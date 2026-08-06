"La acosaba": la mamá de Johana Mailén apuntó contra uno de los detenidos por el femicidio de su hija

La investigación por el femicidio de Johana Mailén Antonich en Mar del Plata continúa con nuevas medidas judiciales mientras su familia insiste en que el crimen fue planificado y reclama la detención de un tercer presunto implicado.

Durante una marcha contra la inseguridad realizada en la ciudad balnearia, la madre de la joven volvió a pedir justicia y apuntó contra uno de los dos serenos detenidos por el caso. Según sostuvo, desde un primer momento desconfió de la supuesta propuesta laboral que recibió su hija.

"Le advertí que no fuera porque el balneario número cero no existe, se llama Punta Cantera y pertenece a Waikiki . Había algo que no me cerraba ", expresó María en declaraciones al portal local 0223.

La mujer también afirmó que Agustín Nicolás Díaz Bartolomé , uno de los detenidos, conocía a Mailén porque era el vecino de su exsuegra. Según su relato, el detenido mantenía una actitud insistente hacia la joven. " Cada vez que la veía, la acosaba. Estaba obsesionado con ella ", aseguró.

Además, reiteró que, a su entender, el ataque fue organizado con anticipación y sostuvo que hubo otra persona involucrada que todavía no fue identificada por la Justicia . "Escapó y no lo agarraron", afirmó.

En relación con el remisero que trasladó a Mailén hasta el balneario, la madre descartó cualquier participación en el crimen, aunque cuestionó que no hubiera dado aviso cuando la joven no regresó.

"No hay que echarle la culpa ni mucho menos, pero si vos querés conocer a una persona, la llevás a un lugar, te dice que la busques a las 21 y no aparece, le avisás a su familia. Mi hija estaba con vida, porque eran las 21 y la mataron entre las 4 y las 5", sostuvo.

Cómo avanzó la causa hasta ahora: allanaron la casa de la exsuegra de la víctima

Mientras tanto, el fiscal Carlos Russo prorrogó por otras 24 horas el secreto de sumario para avanzar con nuevas diligencias destinadas a reconstruir las últimas horas de la víctima, identificar a todas las personas que tuvieron contacto con ella y determinar cómo ocurrió el asesinato.

Uno de los elementos que modificó el rumbo de la investigación surgió del análisis de las cámaras de seguridad del balneario. Las imágenes muestran a Mailén dentro del predio el viernes alrededor de las 15, caminando mientras un hombre la seguía. Ambos desaparecen luego del campo visual de las cámaras y ese registro constituye, hasta el momento, la última imagen en la que la joven aparece con vida.

Ese hallazgo obligó a revisar la cronología inicial del caso, ya que en un primer momento se creía que Mailén había llegado al balneario el sábado. Sin embargo, los registros permitieron establecer que había estado allí desde el viernes.

Los investigadores tampoco pudieron reconstruir su recorrido mediante las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), debido a que esos dispositivos no se encontraban funcionando al momento del hecho.

En paralelo, un testimonio incorporado al expediente abrió una nueva línea de investigación. Según esa declaración, el jueves previo al crimen una mujer y un hombre habrían mantenido una conversación en la que se mencionó el pago de dinero una vez concretado el asesinato.

A partir de esa información, la fiscalía ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Labardén al 3300, propiedad de la exsuegra de la víctima. Durante el procedimiento, efectivos de la DDI Mar del Plata secuestraron siete teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen mensajes, llamadas u otros elementos de interés para la causa.

Por el momento, la mujer no fue detenida ni pesa sobre ella ninguna medida restrictiva. La Justicia busca establecer si el análisis de esos dispositivos permite confirmar o descartar la hipótesis surgida a partir del testimonio incorporado al expediente.