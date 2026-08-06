Robó 11 garrafas de una estación de servicio, escapó por un descampado y terminó detenido

El sospechoso, que registra antecedentes por robo, fue capturado en un descampado. Las garrafas sustraidas fueron recuperadas y restituidas al comercio.

El malviviente fue detenido en un descampado, tras haberse dado a la fuga luego de cometer el robo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada en el departamento de Maipú, acusado de robar 11 garrafas de gas de una estación de servicio ubicada frente al cementerio de Rodeo del Medio. Tras cometer el robo, el malviviente se dio a la fuga por un descampado.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 5, luego de que un llamado a la línea de emergencia 911 alertara que una persona estaba sustrayendo garrafas del sector posterior del comercio.

Hallaron las garrafas robadas Al llegar al lugar, los efectivos encontraron las garrafas abandonadas a pocos metros de la estación de servicio y montaron un rastrillaje en un descampado cercano.

Minutos después lograron detener al presunto autor, un hombre que registra antecedentes por tentativa de robo agravado, ocurrida en 2025.