Insólito: robaron un auto, quedaron grabados y uno terminó detenido

Una cámara de seguridad instalada dentro de un automóvil registró un robo ocurrido el viernes por la noche en Isidro Casanova, partido de La Matanza , y aportó pruebas que permitieron detener a uno de los presuntos integrantes de la banda pocas horas después. El sistema de GPS del vehículo también resultó clave para localizar el rodado y dar inicio a un operativo policial que terminó con un sospechoso arrestado, mientras la Justicia busca identificar al resto de los involucrados.

El hecho ocurrió cuando un vecino de 49 años acababa de estacionar su Toyota Corolla blanco frente a su vivienda, ubicada sobre la calle Pedro Ferré, casi en la esquina con Concejal Luis Alberto Settino. Mientras descendía del vehículo, un automóvil rojo se detuvo de manera repentina y al menos dos personas armadas bajaron para interceptarlo.

Según quedó registrado en la cámara interna, la víctima alcanzó a decir: "No tengo nada", antes de que los asaltantes lo obligaran a abandonar el auto.

El dispositivo, ubicado en el espejo retrovisor central, registró tanto las imágenes como las conversaciones mantenidas por los delincuentes durante la fuga. En una de las grabaciones, uno de ellos advirtió: "Hay que llamar a los otros, no tengo la llave. Te paso la ubicación, antes de que se apague esto, estoy yendo para el barrio". Mientras tanto, otro revisaba el interior del vehículo y respondía: "Vamos a ver si encontramos algo".

Minutos después, otro de los ocupantes mantuvo una conversación telefónica que también quedó registrada. "Si encontrás otro coche, frenale gato. Vamos a robar otro", dijo mientras conducía el automóvil sustraído, una frase que, según los investigadores, permitió conocer la modalidad de acción del grupo, que se movilizaba en dos vehículos.

El Toyota Corolla contaba con un sistema de rastreo satelital, lo que facilitó el seguimiento policial. De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, efectivos localizaron el vehículo en la intersección de San Matías y Santa Cruz, en la localidad de Rafael Castillo. A partir de ese momento comenzó una persecución que finalizó cuando el automóvil terminó dentro de una zanja en el cruce de Correa y Estanislao del Campo.

Uno de los ocupantes fue detenido en el lugar. Las fuentes lo identificaron como Enzo González, de 20 años, quien intentó escapar hacia un Fiat Cronos donde lo esperaban dos mujeres. Ambas quedaron a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.

La investigación quedó en manos del fiscal José Luis Marotto, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 13 de La Matanza. Los investigadores compararon las imágenes registradas por la cámara interna con el aspecto físico del detenido y concluyeron que existían coincidencias suficientes para identificarlo como uno de los participantes del robo.