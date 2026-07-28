Violento robo con una escopeta en un kiosco de La Matanza: "Abrí o te mato"

En pocos minutos, tres ladrones perpetraron el robo a un kiosko en La Matanza con una escopeta como arma. Fueron grabados por las cámaras de seguridad.

Tres ladrones perpetraron el robo a un kiosko en La Matanza con una escopeta como arma.

Un violento asalto tuvo lugar este lunes en un kiosco de la localidad de San Justo, partido de La Matanza, donde una empleada fue amenazada de muerte por una banda de delincuentes que desvalijó el comercio en cuestión de minutos. Todo quedó grabado.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la calle Figueroa Alcorta al 4300, en el barrio residencial Villa Constructora. Tres delincuentes con el rostro cubierto abordaron el comercio, el cual suele permanecer abierto hasta altas horas de la noche, circunstancia que fue aprovechada por los atacantes.

El video del robo Según se ve en la grabación de la cámara de seguridad, uno de los asaltantes, portando una escopeta, apuntó directamente a la empleada a través de la ventana de atención. Bajo la violenta amenaza de “abrí o te mato”, obligaron a la mujer a destrabar la puerta para permitirles el ingreso al establecimiento.

Una vez dentro, los delincuentes actuaron con gran rapidez. En un lapso de apenas dos minutos vaciaron las estanterías y se llevaron packs enteros de productos.

En el video se alcanza a escuchar a los ladrones coordinar el robo, mencionando específicamente llevarse "las galletitas". Mientras los tres sujetos cargaban la mercadería en un vehículo estacionado en la vereda, un cuarto cómplice aguardaba al volante para facilitar la huida. Tras concretar el robo, la banda se dio a la fuga y, hasta el momento, todos sus integrantes se encuentran prófugos de la Justicia.