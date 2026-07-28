Dos menores fueron aprehendidos por el robo de una bicicleta en Guaymallén

Los menores fueron interceptados por efectivos durante un patrullaje. La bicicleta había sido robada horas antes y fue reconocida por sus propietarios.

Los menores fueron sorprendidos por efectivos cuando circulaban con la bicicleta robada. (foto ilustrativa).

Dos menores de 15 y 17 años fueron aprehendidos durante la madrugada en Guaymallén luego de ser sorprendidos trasladando una bicicleta que había sido robada horas antes. El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo y permitió recuperar el rodado, que posteriormente fue restituido a sus dueños.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 2 en inmediaciones de las calles Gomensoro y Sarmiento, donde efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP) observaron a los menores movilizando una bicicleta en actitud sospechosa.

Se ocultaron bajo un puente Tras advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron ocultarse debajo de un puente, aunque fueron interceptados a pocos metros.

La bicicleta robada por los menores fue recuperada tras la intervencion de los efectivos policiales. Minutos después llegaron al lugar los propietarios de una bicicleta que había sido sustraída horas antes, quienes reconocieron el rodado como de su propiedad.