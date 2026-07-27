Detuvieron a un camionero acusado de haber secuestrado a una adolescente buscada por Alerta Sofía

La adolescente de 17 años, que era intensamente buscada desde el viernes en Corrientes , fue encontrada en la ciudad de Paso de los Libres tras la activación de la Alerta Sofía. El camionero misionero quedó detenido y es investigado por presunta privación ilegítima de la libertad .

La investigación por la desaparición de una menor de 17 años en la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá derivó en la detención de un chofer de 32 años oriundo de la ciudad misionera de Montecarlo. Está acusado de haber retenido a la adolescente durante más de 24 horas dentro de la cabina de su camión.

La menor había desaparecido el viernes, luego de salir de su casa para encontrarse supuestamente con su novio. Ante la denuncia presentada por su familia, la Fiscalía de Feria de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá puso en marcha un amplio operativo de búsqueda que incluyó la intervención de distintas áreas de la Policía de Corrientes y la activación del protocolo nacional Alerta Sofía, debido al riesgo de que la adolescente pudiera ser trasladada fuera del país.

Uno de los avances más importantes de la investigación surgió a partir del trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Mediante el análisis técnico del teléfono celular de la víctima, los investigadores detectaron que el aparato había impactado en una antena de telefonía ubicada en la ciudad correntina de Paso de los Libres, ciudad frontera con la localidad brasileña Uruguayana. La propia adolescente logró enviar su ubicación a su madre, lo que terminó de orientar a los investigadores hacia el lugar donde finalmente fue encontrada sana y salva.

El relato de la adolescente

De acuerdo con el relato brindado por la joven, el viernes por la mañana abordó un primer camión en las afueras de la ciudad de Curuzú Cuatiá y posteriormente descendió en el cruce conocido como Cuatro Bocas, cerca de la localidad correntina de Monte Caseros. Allí subió al camión conducido por el ahora detenido, quien, según denunció, la mantuvo dentro de la cabina durante más de un día y recién le permitió bajar el domingo en el acceso a la ciudad de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 117.

Tras localizar a la adolescente, los investigadores iniciaron un operativo para dar con el conductor. El camionero fue encontrado en una playa de estacionamiento de transporte pesado ubicada sobre el camino de acceso al Puente Internacional Agustín P. Justo–Getúlio Vargas que une las localidades de Paso de los Libres con Uruguayana.

La detención

Según especifica Misiones on Line la principal hipótesis del fiscal Oscar Cañete sostiene que el sospechoso habría intentado ocultarse allí después de dejar a la menor en la vía pública.

Luego de ser arrestado en la ciudad de Paso de los Libres, el hombre fue trasladado por efectivos de la División de Investigación Criminal hasta la localidad de Curuzú Cuatiá, donde permanece alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las medidas probatorias.

Asistencia médica y psicológica

La adolescente, en tanto, permanece bajo asistencia médica y psicológica, mientras los investigadores continúan tomando testimonios y reuniendo evidencias para establecer con precisión las circunstancias en las que fue trasladada y determinar la responsabilidad penal del camionero misionero y de las demás personas involucradas en el caso.