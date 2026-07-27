Un policía mató a un "motochorro" de 17 años e hirió a su cómplice en Malvinas Argentinas

Un tiroteo en plena vía pública de Malvinas Argentinas terminó en la muerte de un delincuente de 17 años a manos de un policía. El video del hecho.

En plena vía pública del partido bonaerense de Malvinas Argentinas se desató un tiroteo que terminó en la muerte de un delincuente de 17 años a manos de un policía.

Un intento de robo en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas terminó con un delincuente asesinado a los tiros y otro en fuga tras un enfrentamiento armado con un efectivo policial. El hecho ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle Chile, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz.

El protagonista del incidente fue un efectivo de 28 años, miembro de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se encontraba de franco. El efectivo circulaba en una motocicleta Honda Tornado junto a un acompañante cuando fueron interceptados por dos hombres armados que se desplazaban en otra moto. Bajo amenaza de arma de fuego, los asaltantes exigieron la entrega.

El video del tiroteo Según los investigadores, los delincuentes fueron los primeros en disparar, aunque no lograron herir al oficial ni a su acompañante. Ante el ataque, el policía utilizó su arma reglamentaria para defenderse, lo que desató un tiroteo en plena vía pública. Todo quedó en video.

Como consecuencia del intercambio de disparos, uno de los sospechosos fue herido de gravedad y murió en el lugar, sobre la calzada de la Ruta 8. El fallecido era adolescente de 17 años con domicilio en José C. Paz. En su poder se encontró una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

Por su parte, el segundo delincuente, quien también resultó herido durante el enfrentamiento, logró escapar a bordo de la moto en la que habían llegado. Las autoridades informaron que huyó en dirección a la Ruta Provincial 197 y actualmente es intensamente buscado.