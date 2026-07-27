Así recibieron en el instituto de menores a uno de los detenidos por el crimen de Kim Gómez: "Pedile perdón"
Desde un instituto de menores comenzó a circular un video de cómo fue recibido por sus compañeros el joven de 14 años acusado por el crimen de Kim Gómez.
El caso de Kim Gómez (7), asesinada brutalmente durante un robo en La Plata, volvió a ser noticia a partir de un video grabado desde el instituto de menores donde está recluido el joven de 14 años que formó parte del crimen. En este, sus compañeros lo golpean y repetidas veces lo obligan a decir cosas: “Pedile perdón a Florencia (la mamá de la niña). Decile que estás arrepentido de todo”, se escucha.
El menor se encuentra en el Instituto Dr. Gregorio Araoz Alfaro, desde donde otros menores se acercaron al involucrado en el asesinato de la menor para apretarlo y grabar un video en su contra.
El video en el instituto de menores
En este se ve a dos internos junto al joven de 14 años, quienes lo golpean con la mano abierta y dicen: "La va a pasar, ¿sabes? Porque es un regato".
Así fue el crimen de Kim Gómez
El crimen ocurrió el 25 de febrero del año pasado en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata. Según la reconstrucción de la causa, dos adolescentes interceptaron a Florencia y a su hija Kim cuando estaban detenidas con su auto en un semáforo.
La madre logró descender del vehículo en medio del asalto. Cuando intentó rescatar a la niña, los atacantes escaparon con el rodado y la menor en su interior.
Durante la fuga, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa. Fue arrastrada durante 15 cuadras sobre el asfalto hasta que el vehículo impactó. Tras el choque, los adolescentes abandonaron el auto y huyeron del lugar. La autopsia confirmó que la niña murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el arrastre.