La familia de Kim Gómez construyó un carpincho en su honor para la tradicional quema de muñecos en La Plata

Kim Gómez fue asesinada a principio de año luego de ser arrastrada durante 15 cuadras por ladrones de 14 y 17 años que le robaron el auto a su mamá.

La familia de Kim Goméz, la niña de siete años que fue asesinada por delincuentes menores de edad a comienzos de este año, construyó un carpincho gigante que será parte de la tradicional quema de muñecos que se realiza en la ciudad de La Plata.

Así lo anunció el padre de la niña, Marcos, en sus redes sociales, lo cual generó miles de comentarios de apoyo y conmoción. Se trata de las primeras fiestas que él y Florencia, madre de Kim, pasan sin su hija.

El desgarrador mensaje de Marcos, padre de Kim Gómez "Esta navidad es la más difícil de todas: no hay arbolito, no estas para armarlo como siempre. Ya no te puedo pelear sacandote las bolitas, las estrellas", dice el posteo que realizó Marcos en su cuenta de Instagram.

"Tu Capibara, ese que tanto querías. Quizás lo puedas ver desde arriba, no se si te lo voy a poder subir al cielo, pero estoy seguro que el cariño de toda la gente que te quiere y que te recuerda va a estar ahí", escribió.

kim gomez carpincho II La foto que publicó Marcos, el papá de Kim, en sus redes. Asimismo, el padre de Kim habló sobre el juicio de la muerte de su hija, quien fue asesinada luego de ser arrastrada durante 15 cuadras por ladrones de 14 y 17 años que le robaron el auto a su mamá: "Hice un freno en mi vida para juntar fuerzas, son días difíciles. Se vienen muchas cosas: los proyectos con los chicos, con los clubes, la fundación, y ya tenemos fecha del juicio. Quiero estar en condiciones para pelearla".